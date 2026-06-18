Automationsingenjör - Finspång
Kraftsam Personal AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2026-06-18
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Personal AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige
Nu söker vi en Automationsingenjör till en spännande industriverksamhet i närheten av Finspång!
Vi söker en driven och tekniskt nyfiken automationsingenjör till en roll där du får arbeta med avancerade styrsystem och industriell automation i en högteknologisk industrimiljö. Här får du möjlighet att utvecklas i en tekniskt utmanande roll med fokus på problemlösning, förbättringsarbete och nära samarbete med både produktion och teknikorganisationen.Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Vår kund är en etablerad industriverksamhet i Mellansverige med lång tradition inom tillverkning och tekniskt avancerade lösningar. Företaget befinner sig i en spännande utvecklingsfas med stort fokus på modernisering, digitalisering och förbättrad produktionssäkerhet.
Verksamheten präglas av hög teknikhöjd, stark förbättringskultur och ett långsiktigt arbete med effektivitet och hållbar produktion. Här arbetar man nära både teknik och produktion i en miljö där innovation och kvalitet står i centrum.
Om rollen
Som automationsingenjör arbetar du med utveckling, optimering och felsökning av automationslösningar i en komplex industrimiljö. Du får en nyckelroll i att säkerställa driftsäkerhet, förbättra processer och bidra till en mer effektiv och stabil produktion.
Arbetet innebär nära samarbete med produktion, underhåll, projekt och andra tekniska funktioner. Du kommer även ha kontakt med externa leverantörer och tekniska specialister.
Exempel på arbetsuppgifter:
Programmering, utveckling och felsökning av PLC- och styrsystem
Felsökning och optimering av automatiserade produktionsflöden
Deltagande i förbättrings- och utvecklingsprojekt
Driftsättning av nya system och uppgraderingar
Teknisk support till produktion och underhåll
Analys av processdata för att identifiera förbättringsmöjligheter
Dokumentation av system och tekniska lösningar
Vi söker dig som
Har relevant utbildning inom automation, elektroteknik eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av industriell automation och PLC-programmering
Har god förståelse för industriella processer och tekniska system
Är analytisk, lösningsorienterad och strukturerad
Trivs med både självständigt arbete och samarbete i team
Har god kommunikativ förmåga i svenska och engelskaÖvrig information
I denna rekrytering samarbetar Corem Property Group AB med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Agnes Hedberg på Agnes.Hedberg@Kraftsam.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
(org.nr 559121-6204)
Finspång (visa karta
)
612 30 FINSPÅNG Arbetsplats
Kraftsam R&B Jobbnummer
9970552