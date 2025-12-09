Automationselektriker till Metsä Tissue
2025-12-09
Metsä Group är en framgångsrik koncern inom skogsindustrin med rötter i de finska skogarna - vårt moderbolag är ett kooperativ av över 90 000 skogsägare. Metsä Groups affärsområde för mjukpapper och mat- och bakplåtspapper, Metsä Tissue, tillverkar hygienprodukter för hushåll och professionellt bruk, samt mat- och bakplåtspapper. Våra högkvalitativa lokalt producerade varumärken - Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA - skapar en renare vardag.
Vi välkomnar människor med olika bakgrund och i olika livsfaser. Metsä har plats och möjligheter för många olika talanger oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder eller andra egenskaper - Metsä är för alla. Läs mer: metsagroup.com/metsaforall.
Vi söker erfarna AUTOMATIONSELEKTRIKER till Smålandsbruken i Pauliström och Kvillsfors
Tjänsten avser tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse, gärna med start så snart som möjligt.
Vad kommer du att få göra?
Som automationselektriker kommer du ha en viktig och varierad roll. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av felsökning, förbättringar, reparationer, installationer på vår maskinutrustning, fastigheter och övrig utrustning samt vara behjälplig vid ombyggnationer och projekt. Du kommer också bistå med trimning och optimering av maskinutrustning mot uppsatta mål samt delta i förbättringsgrupper inom ansvarsområdet.
Beredskap ingår i tjänsten.
Vilken typ av kompetens söker vi?
Vi söker dig med minst några års erfarenhet inom yrket som är handlingskraftig, lösningsfokuserad och tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Vidare är du strukturerad, stresstålig, självgående och medverkar till din och el-avdelningens kompetensutveckling. God samarbetsförmåga i kombination med ett resultatinriktat arbetssätt ger dig goda förutsättningar att lyckas i din roll.
Kvalifikationer:
Gymnasieutbildning inom el/automation/teknik
Kunskaper inom programmering PLC/SCADA
Kunskaper inom elritningar CADET ELSA
Kunskaper inom drivsystem
Meriterande om du har kunskap inom pneumatik, hydraulik och robotteknik
Datorvana
B-körkort
God förmåga att kommunicera i svenska och engelska i såväl tal och skrift
Karriär i den nya eran på Metsä Group
Säkerhet och professionalism - Bli en del av vårt team som håller våra anläggningar i drift. Tusentals personer arbetar på Metsä Groups produktionsanläggningar inom olika ansvarsfulla befattningar. Var och en av oss är specialist inom sitt område och har möjlighet att förbättra och förnya sitt arbetssätt. Med modern teknik och fokus på säkerhet skapar vi trygga och moderna arbetsplatser där du kan se fram emot en lång och givande karriär. Genom att använda och utveckla olika kompetenser varje dag tillför vi variation och utmaningar till vårt dagliga arbete.
Metsä Group har en ansvarsfull företagskultur som skapar en säker arbetsmiljö för oss alla. Vi värdesätter gott ledarskap och stödjer personlig karriärutveckling. Vi uppmuntrar dig att visa din kompetens och kommer ge dig möjligheter att använda den.
Gå in i en ny era i din karriär, välkommen till Metsä Group!
Vi använder oss av Anonym rekrytering - läs mer och se videon om anonym rekrytering. https://www.metsagroup.com/careers/work-with-us/anonymous-recruitment/anonym-rekrytering/
Vill du veta mer? Kontakta oss!
Eftersom ansökningsprocessen är anonym lagrar vi ingen information om personer som kontaktar oss. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen. För mer information om tjänsten, kontakta Electrical Supervisor, Leif Johansson på telefon 0501-27 55 24
Hur ansöker jag?
Klicka på länken nedan för att ansöka. Observera att bilagor inte visas vid anonym rekrytering förrän i intervjufasen. Det är därför viktigt att fylla i ansökningsformuläret noggrant. Skicka in din ansökan så snart som möjligt, eftersom vi kommer att börja behandla ansökningar redan under ansökningsperioden. Inkludera även din meritförteckning och löneanspråk. Du kommer att få ett bekräftelsemeddelande nästa morgon efter att din ansökan har tagits emot.
Ansökan kommer att vara öppen t.o.m. den 11 januari.
Ansökan kommer att vara öppen t.o.m. den 11 januari.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556272-3675), http://www.metsagroup.com/sv/metsatissue
Smålandsbruken (visa karta
577 99 PAULISTRÖM
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Metsä Tissue Jobbnummer
