Automationselektriker
Elektrobyrån Hjo AB / Elektrikerjobb / Tibro Visa alla elektrikerjobb i Tibro
2026-03-12
, Hjo
, Skövde
, Karlsborg
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elektrobyrån Hjo AB i Tibro
, Hjo
, Skövde
, Karlsborg
, Mariestad
eller i hela Sverige
Sedan starten 1946 har vi på Elektrobyrån byggt vår framgång på kompetens, kvalitet och nära relationer med våra kunder. Idag är vi ett sammansvetsat team som driver utvecklingen framåt inom elinstallation, automation, kyla, säkerhet och energieffektiva lösningar.
Vi skapar smarta och hållbara system som gör fastigheter trygga, funktionella och framtidssäkra. El, styrsystem, laddinfrastruktur och energieffektivitet är en naturlig del av vår vardag, och vi är stolta över vår expertis.
Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och vi satsar på utbildning, gemenskap och erbjuder attraktiva förmåner. Vår kultur präglas av engagemang, ansvar och nytänkande, värderingar som genomsyrar varje projekt.
Nu söker vi en automationselektriker som vill bli en viktig del av vårt team i Tibro.
Tjänsten
Som automationselektriker hos oss får du en bred roll där du arbetar med elkonstruktion, skåpbyggnation, installation samt vara delaktig i programmering och driftsättning. Du kommer arbeta både självständigt och i team, med uppdrag hos industrier och maskinbyggare. Det kan även förekomma arbeten på annan ort under kortare perioder. Alla våra montörer har tillgång till servicebil.
Tjänsten är heltid och tillsvidare, med tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
• Installation och driftsättning av automationslösningar
• Felsökning i styrsystem och processutrustning
• Service och underhåll på industrifastigheter och maskiner
• Dokumentation, egenkontroller och riskbedömningar
• Kunddialog och teknisk rådgivningProfil
• Minst 5 års erfarenhet som tekniker/automationselektriker
• Gymnasial elutbildning eller motsvarande
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• God samarbetsförmåga, ansvarskänsla och initiativförmåga
Vi erbjuder
• En trygg anställning med bra arbetsvillkor, konkurrenskraftig lön och friskvårdsbidrag
• Service- eller förmånsbil
• Möjlighet att utvecklas inom företaget och bredda din kompetens
• En dynamisk arbetsmiljö med stolta och engagerade medarbetare
• Stöd och utbildning inom nya teknikområden och innovationerÖvrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Fast
• Ort: Tibro
• Omfattning: Heltid
• Arbetstid: Vardagar 07:00-16:00
Har du frågor?
Kontakta Per Gustafsson på 070 - 810 88 89 eller per.gustafsson@elektrobyran.se
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan!
Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t.ex. från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elektrobyrån Hjo AB
(org.nr 556341-0892) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elektrobyrån Jobbnummer
9794194