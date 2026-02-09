Automationschef till Spendrups bryggeri
Vi rekryterar nu en Automationschef till Spendrups Bryggeri. Spendrups är ett av Sveriges ledande bryggerier med starka varumärken och moderna produktionsanläggningar. I denna roll får du en nyckelposition i utvecklingen av framtidens automationslösningar och ansvarar för att leda och utveckla automationsverksamheten inom produktionen.Dina arbetsuppgifter
Som Automationschef är du en del av Spendrups underhållsorganisation och har det övergripande ansvaret för Automationsavdelningen. Avdelningen består av cirka 17 medarbetare och ansvarar för el- och automationsrelaterat underhåll inom områden som media, ölprocess, beredning och tappning. Underhållsorganisationen omfattar totalt cirka 80 medarbetare och verkar vid bryggerierna i Grängesberg och Hällefors.
I rollen kombinerar du ett strategiskt ansvar med operativ närvaro för att säkerställa hög driftsäkerhet, effektivitet och långsiktig utveckling av el- och automationssystemen. Du leder och utvecklar teamet, skapar struktur och riktning samt driver förbättringsarbete inom processer, arbetssätt och kompetensutveckling. Rollen erbjuder stora möjligheter att påverka, driva förändring och bidra till en modern och hållbar produktion.
Ort: Grängesberg/Hällefors
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 7-16
Om dig
Som person är du lösningsorienterad, analytisk och strukturerad. Du är kommunikativ och relationsskapande samt har förmåga att fatta beslut även under tidspress. Du trivs i en dynamisk miljö där förändring är en naturlig del och har ett starkt engagemang för att utveckla både processer och människor.
Kvalifikationer
Ingenjörsutbildning på högskole- eller universitetsnivå, gärna inom automation, el eller mekatronik, eller motsvarande erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete
God teknisk kunskap inom el, automation och industriella nätverk
Erfarenhet av arbete med Lean och TPM
Meriterande
Erfarenhet av att leda i en verksamhet med högt tempo
Förmåga att kombinera strategiskt tänkande med operativ närvaro
Erfarenhet av att utveckla medarbetare genom ett coachande ledarskap
Vana att driva förbättringsarbete med engagemang och delaktighet
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. Urvalstester kan komma att ingå i processen. Tjänsten är en direktrekrytering och du blir anställd av Spendrups Bryggeri.Företaget
Spendrups är ett svenskt familjeägt bryggeri och en av Sveriges ledande aktörer inom dryckesindustrin. Företaget står bakom flera välkända varumärken, däribland Norrlands Guld, Mariestad, Trocadero, Loka och Pistonhead, och bedriver verksamhet på flera orter runt om i Sverige.
Med cirka 1 100 medarbetare arbetar Spendrups med modern, tekniskt avancerad produktion i kombination med gediget hantverk. I verksamheten finns både etablerade bryggerier, som anläggningen i Grängesberg, och ett utvecklingsbryggeri i Länna med fokus på innovation och produktutveckling. Som arbetsgivare präglas Spendrups av en öppen och samarbetsinriktad kultur där engagemang, ansvar och utveckling står i centrum, med värderingarna Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft som grund.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet - och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
