Automation & AI Lead - Göteborg
2026-03-02
Vill du vara med och forma framtidens digitala lösningar inom AI och Automation? Vi söker en driven och strategisk ledare som vill ta ansvar för att utveckla vårt erbjudande inom Data & AI - i en roll där du kombinerar affärsutveckling med kundarbete. Hos oss får du möjlighet att påverka, samarbeta internationellt och bygga upp ett starkt kompetensområde i en växande organisation.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Som Lead driver du Automation & AI-agendan genom att utnyttja en stark portfölj av erbjudanden inom affärsområdet Data & AI, skapa nya engagemang i Sverige och leverera verklig kundnytta. Parallellt med dessa insatser bygger du successivt ett team kring dig för att skala verksamheten, i nära samarbete med övriga delar av affärsområdet. Du får möjlighet att bygga kompetens, utveckla strategier och skapa innovativa digitala lösningar som gör verklig skillnad för våra kunder. Du blir en drivande kraft i internationella samarbeten, agerar leveransexpert och arbetar nära olika affärsområden för att skapa helhetslösningar.
Din fördelning mellan försäljning/leverans och att skala verksamheten förväntas vara 50/50, med betoning på kundengagemang som byggstenar för fortsatt tillväxt.
Du blir en del av en global organisation och du leder strategiska initiativ, bygger kompetens och deltar aktivt i kunddialoger, presales, projekt och inte minst säkerställer att ny teknik tas i bruk för verkligt värde. Rollen innebär även samarbete över affärsområden och gränser, samt att etablera Columbus som en ledande aktör inom Automation & AI i Sverige. I rollen rapporterar du direkt till Anna Sandell - Head of Data & AI Sweden. Dessutom får du chansen att rekrytera branschens bästa konsulter och bygga starka relationer med nyckelpersoner hos våra teknologipartners.Kravprofil för detta jobb
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• 10 års erfarenhet av management consulting och digital transformation, samt minst två års erfarenhet av Automation, AI och Microsofts Power Platform.
Branscherfarenhet inom tillverkning, Food & Beverage, Retail & Distribution eller Life Science är meriterande.
Utmärkta kommunikations-, presentations- och interpersonella färdigheter. Please note that communicating fluently in Swedish and English is a requirement for this position. We do not offer VISA or relocation, and a Swedish residency is a must.
Ansökan och nästa steg
Hos oss ansöker du enkelt med din LinkedIn-profil eller CV, utan att behöva fylla i långa frågeformulär. Du behöver inte skicka in något personligt brev.
I vår rekryteringsprocess använder vi logik- och personlighetstester. Vi tar alltid referenser och genomför en bakgrundskontroll innan anställning eller erbjudande ges. Intervjuer sker löpande. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Daniel Sparrow.
Om Data & AI
Vilka är vi? Vi är ett team med BI-konsulter som levererar Data- och AI-projekt inom Business Intelligence, AI och Machine Learning. Vi samarbetar nära med konsulter från andra affärsområden - Dynamics 365, M3 och Digital Commerce.
Varför? Vi vill hjälpa våra kunder att nå sina affärsmål och göra deras vardag mer effektiv! Målet är att säkerställa deras långsiktiga framgång och guida kunderna genom att vara deras Trusted Advisor. Vi samarbetar med kunderna för att optimera deras lösningar.
Jobba på Columbus
Människorna kommer alltid först på Columbus. Vi är ett globalt konsultbolag med lokal närvaro, som hjälper företag med deras digitala förändring och att blomstra genom teknik, data och mänsklig insikt. Vi är också är en arbetsplats där du som medarbetare får utveckla din karriär och få stöd genom tydliga och strukturerade karriärvägar.
Vår kultur bygger på tillit, samarbete, nyfikenhet och ett gemensamt engagemang för att leverera värde till våra kunder. Oavsett om du är erfaren eller precis i början av din karriär, kommer du att hitta friheten att utforska idéer, utmana det invanda och forma din egen väg hos oss.
Med över 1 500 kollegor i fler än 10 länder kombinerar vi globala perspektiv med lokal förståelse. Det som förenar oss är vår tro på att skapa en meningsfull påverkan - för våra medarbetare, våra kunder och resan framåt.
Let's thrive, grow, and shape the future together.
Vad andra säger om oss
Intresserad av Columbus bakom kulisserna? Varje vecka låter vi en kollega ta över vårt Instagram-konto.
