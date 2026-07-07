Attraktion - Uppstartsmekaniker/ATS
Kolmårdens Djurpark AB / Servicepersonaljobb / Norrköping Visa alla servicepersonaljobb i Norrköping
2026-07-07
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Vill du vara kugghjulet i ett välsmort maskineri? Vi söker nu en ansvarsfull och teknikintresserad medarbetare till Attraktion Uppstarsmekaniker(UM)/ATS på Kolmården!
Som UM/ATS utför du dagliga kontroller på våra åkattraktioner i parken och ser till att attraktionerna är säkra och driftklara för dagen. När de dagliga kontrollerna är utförda arbetar du som attraktionsförare på våra attraktioner. Genom ditt glada och serviceinriktade sätt skapar du förutsättningar för att våra gäster ska få en fantastisk upplevelse i världsklass, varje gång!
För att trivas i denna roll behöver du därför vara teknikintresserad och flexibel samt ha lätt för att lära dig nya saker. Arbetet är mycket självständigt samtidigt som du ingår i ett team som präglas av ett starkt samarbete.
Vi söker dig drivs av utmaningar, är snabblärd och som har stort säkerhetstänk, har personlig mognad, och som inte är rädd för att fråga om hjälp. Det är meriterande om du har en teknisk/mekanisk gymnasieutbildning eller motsvarande. Du har förståelse för tekniska installationer och ett gott öga för detaljer. Det är en fördel om du tidigare har erfarenhet som mekaniker/teknikarbeten. B-körkort är ett krav. Då arbetet många gånger är under högt tempo är det viktigt att du som person är stresstålig och lösningsfokuserad.
Tjänsterna är en säsongsanställning och sträcker sig från sommaren till 20 september, med varierande starter och slut.
Vissa tjänster löper under hela säsongen och vissa tjänster löper enbart under högsäsong. Arbetstider varierar beroende på låg- eller högsäsong och är anpassade efter verksamhetens öppettider där arbetet är förlagt både morgnar, dagtid samt helger.
Varför ska du jobba med just oss?
Service i världsklass varje gång är en utmaning. Det kan vara stressigt, tufft och tålamodsprövande, det vet vi. Men vi vet också att när vi förstår att vi kan skapa magi i människors vardag och samtidigt få vänner för livet- då är det världens roligaste jobb! Är du redo att anta denna utmaning så kommer du få en helt oförglömlig sommar, det kan vi lova.
Vi tror stenhårt på att om vi har roligt på jobbet kommer det att synas i allt vi gör- därför har vi under säsong fokus på personalaktiviteter som exempelvis fotbollsturneringar, kick off, våra gedigna serviceutbildningar och mycket annat kul!
Urval sker löpande så skicka gärna din ansökan redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Med utsikt över Bråviken ligger Kolmårdens djurpark, en plats fylld av upplevelser för alla åldrar, från berg- och dalbanor och Bamses Värld till spa och konferensmöjligheter på fantastiska Vildmarkshotellet. Och framför allt: Nordens största djurpark. Djurparken fungerar som utbildningsresurs för Sveriges skolor och är medlem i Svenska Djurparksföreningen och internationella branschorganisationerna EAZA, WAZA och IUCN. Kolmården är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kolmårdens Djurpark AB
(org.nr 556447-5894)
618 92 KOLMÅRDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Parks & Resorts - Kolmården Jobbnummer
9995964