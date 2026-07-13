Åtgärdssamordnare
Trelleborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kanslienheten / Biologjobb / Trelleborg Visa alla biologjobb i Trelleborg
2026-07-13
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu genomfört en omfattande förändringsresa som stärker vår förmåga att bidra till Trelleborgs tillväxt och hållbara utveckling. Sedan början av 2026 har vi en ny, modern och långsiktigt hållbar organisation på plats, utformad för att möta framtidens utmaningar och möjligheter med tydlig riktning och hög professionalitet.
Den nya strukturen består av tre avdelningar: Räddningstjänsten, Bygg- och Miljöavdelningen samt Plan- och Geodataavdelningen. Varje avdelning består av två specialiserade enheter och stöttas av en gemensam kanslienhet, vilket ger oss goda förutsättningar för effektivt, samordnat och kvalitativt arbete. Med vår gemensamma framåtanda och vårt fokus på innovation och utveckling leder vi samhällsbyggandet i Trelleborg framåt. Vårt arbete bidrar till att skapa en attraktiv, trygg och hållbar kommun för både invånare, företag och besökare.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Sydvästra Skånes Vattenråd söker en åtgärdssamordnare för vattenvårdsåtgärder vars syfte är att förbättra statusen i vattendragen utifrån EU:s ramdirektiv för vatten och de nationella miljökvalitetsmålen.
Sydvästra Skånes vattenråd bildades 2013 och består av kommunerna Vellinge, Trelleborg och Skurup och arbetsområdet omfattar 15 vattendrag och avrinningsområden i de tre kommunerna.
Vattenrådet styrs och arbetsleds av en styrelse och en arbetsgrupp med politiker och tjänstepersoner från de tre kommunerna. I vattenrådet finns det utöver den aktuella tjänsten vattenrådets vattenrådssamordnare som har det övergripande ansvaret för vattenrådets verksamhet och ekonomi.
Tjänsten är placerad i Trelleborg på samhällsbyggnadsförvaltningen och enhetschefen för kanslienheten är arbetsmiljöansvarig. Trelleborgs kommun erbjuder såväl friskvårdsersättning som möjlighet att växla semesterersättning mot extra semesterdagar. Kommunikationsmöjligheterna är goda, arbetsplatsen ligger mindre än tio minuters gångväg från buss- och pågatågstationen.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att söka upp markägare och arrendatorer runt vattendragen för att tillsammans med dem hitta och ta fram lämpliga och funktionella åtgärdslösningar som förbättrar kvaliteten på vattendragen. Det kan t.ex. handla om att skapa våtmarker, meandring och tvåstegsdiken. Tillsammans med vattenrådssamordnaren kommer du att driva och genomföra konkreta vattenvårdsåtgärder. Projekten baseras på den uppsökande verksamheten som är den prioriterade uppgiften i ditt uppdrag.
Du kommer att rapportera ditt arbete till både styrelsen och arbetsgruppen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning inom exempelvis naturvetenskap, miljövetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är önskvärt att du har erfarenhet från vattenvårdsarbete, EU:s vattendirektiv och projektledning.
För att få ut det mesta möjliga i din roll som åtgärdssamordnare bör du vara initiativrik, strategisk och drivande. I din roll arbetar du självständigt och kommer även arbeta nära vattenrådssamordnaren. Att arbeta som åtgärdssamordnare innebär att du ges ett stort eget ansvar i det dagliga arbetet.
Du trivs med att jobba tillsammans med andra likväl som att arbeta självständigt. Du tycker det är inspirerande och roligt att träffa nya människor. Du har lätt för att bygga nya relationer, har en lösningsorienterad framtoning och är prestigelös. Uppdraget ställer krav på god kommunikationsförmåga och därför har du en bra förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Tjänsten innebär resor inom området och B-körkort är därför ett krav, då delar av arbetet sker i områden där kollektivtrafik är begränsad.Övrig information
Med anledning av semestertider har vi begränsad möjlighet att besvara frågor. Vi är åter tillgängliga från och med den 17 augusti.
Lönestatistik: https://www.trelleborg.se/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lonestatistik/
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs Kommun
(org.nr 212000-1199), http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Algatan 13 (visa karta
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231 83 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kanslienheten Jobbnummer
10000457