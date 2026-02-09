AT-läkare till Norrköping höstterminen 2026
Region Östergötland / Läkarjobb / Norrköping Visa alla läkarjobb i Norrköping
2026-02-09
För oss är det viktigt att kunna erbjuda dig en personlig och professionell AT-tjänstgöring.
Därför erbjuder vi en AT på ett fullvärdigt akutsjukhus. Ett sjukhus som har en hög bemanning av AT-läkare, cirka 65 stycken, som kommer att ge dig en stor kontaktyta. Vår ambition är att du skall trivas och utvecklas till en duktig läkare för att stanna och bli en av oss. Vi bygger en sjukvård för framtiden - vill du vara med?
Tidsbegränsad anställning i 19 månader. I denna ingår 4 valfria veckor där du själv får önska placering utifrån intresse. Du kan även välja att avsluta din anställning efter 18 månader.
AT-starten är uppdelad på 2 tillfällen; augusti och november 2026. Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Allmäntjänstgöring (AT) börjar med cirka 2 veckors primärvårdsplacering, inklusive introduktion, för att etablera kontakt med huvudhandledaren och vårdcentralen. Därpå följer slutenvårds-blocken; medicin 3 månader, kirurgi/ortopedi 3 månader, akutblock 3 månader, psykiatri 3 månader och slutligen allmänmedicin 5,5 månader. AT-läkaren tilldelas en handledare på varje klinik. En eftermiddag i veckan är det AT-undervisning med oftast 3-4 olika föreläsningar. Utöver detta finns en utbildningspott på 20 000 kronor samt gemensamma seminariedagar för länets alla AT-läkare. Du kan även få möjlighet till "prova på"-forskning 3 månader samt att vara basgruppshandledare för läkarstudenter. AT-läkarna har gemensamma lokaler såsom kök, matsal och arbetsrum för studier och socialt umgänge.
Läs mer om vår AT-tjänstgöring på Region Östergötlands hemsida här.
Vi har även AT-inriktningarna forskar-AT och psykiatri-AT.
Forskar-AT
Om du har forskningsmeriter kan vi erbjuda forskar-AT med 3-6 månaders forskningstid. Ange intresse i din ansökan. Utöver att vara behörig för allmäntjänstgöring är en aktiv forsknings-verksamhet vid Linköpings Universitet LiU en förutsättning för att erhålla forskar-AT. Gällande vad som är meriterande för våra forskar-AT block se vår hemsida där du även kan läsa om vilka dokument som ska bifogas ansökan.
Psykiatri-AT
Du har möjlighet att genomföra AT-tjänstgöring där mer fokus läggs på det psykiatriska området med en skräddarsydd psykiatriplacering inom någon/några valfria psykiatriska verksamheter, förutom den obligatoriska placeringen. Vi kommer utforma ett individuellt utbildningsprogram utifrån dina önskemål. De extra 3 månaderna i din utbildning kommer att läggas till efter avslutad ordinarie AT och fördröjer inte legitimeringen. Du har lön motsvarande legitimerad läkare under den förlängda delen. Ansökan till psykiatri-AT sker efter påbörjad AT. För mer information se hemsidan.
Om dig
Du har svensk läkarexamen eller Socialstyrelsens godkännande att göra AT. Dessa handlingar ska bifogas ansökan. Språkkunskaper motsvarande C1. Vid utländsk examen genomgången svensk samhälls- och författningskunskap. Region Östergötland arbetar ej med personligt brev i ansökan, utan ber dig att istället besvara urvalsfrågorna.
Erfarenhet från läkarvikariat, andra relevanta utbildningar, forskning och annan yrkeserfarenhet är meriterande, likaså lokal förankring.
Inför en anställning som AT-läkare kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Vi söker dig med god självkännedom och god förmåga att samarbeta och kommunicera med medarbetare och patienter. Du har ett gott omdöme och en förmåga att fatta beslut, ibland under tidspress. Du är strukturerad och arbetar lösningsorienterat. Du är lätt att samarbeta med, har en hög empatisk förmåga, en god ledarskapsförmåga och en vilja att bidra till att utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Information om rekryteringsprocessen
Vi tar del av inkomna ansökningar löpande och ser gärna din ansökan så snart som möjligt. I samband med ansökningsperiodens slut kallar vi till intervju. Anställningsintervjuer genomförs vecka 10 och 11 och därefter ges besked om eventuell anställning.
Komplett ansökan innehåller bifogat CV och kopia på läkarexamen eller Socialstyrelsens godkännande att göra AT, alternativt resultatintyg om du ej tagit examen. Vid examen juni 2026 kompletteras ansökan med examensbevis vid eventuellt erbjudande om tjänst. Intyg på godkänd språknivå svenska C1 samt genomgången svensk samhälls- och författningskurs ska bifogas i de fall det är aktuellt.
Region Östergötland arbetar ej med personligt brev i ansökan, utan ber dig istället att besvara urvalsfrågorna.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Ingångslön tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/98". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
AT Kontakt
AT-chef Elin Brogren 010-1034619 Jobbnummer
9729829