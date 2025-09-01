AT-läkare
Region Jönköpings län / Läkarjobb / Värnamo Visa alla läkarjobb i Värnamo
2025-09-01
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Värnamo sjukhus, Region Jönköpings län
I Värnamo har vi har inte bara ett attraktivt akutsjukhus att erbjuda våra AT läkare. Med stolthet kan vi även berätta att Värnamo kommun under senaste åren fått fina utmärkelser både som Sveriges friluftskommun och Sveriges kulturkommun. Hurra! Hos oss är det verkligen lätt att trivas både på jobb och på fritid.
Vi erbjuder dig
På Värnamo sjukhus strävar vi efter att erbjuda den AT du vill ha. Vår målsättning är att vara flexibla och lyssna till dina önskemål och därmed skapa nöjda och duktiga läkare. Vi erbjuder en AT med god introduktion, utbildningsaktiviteter och stora möjligheter att påverka genom samverkan.
Vi erbjuder 10 AT-block med tillträde i mars och juni 2026.
Alla AT-block omfattar 21 månader och är fördelade på:
• Sex månader kirurgi (fyra månader kirurgi, två veckor anestesi och sex veckor ortopedi)
• Sex månader medicin inkl. geriatrik
• Tre månader psykiatri
• Sex månader allmänmedicin
Inom ditt AT-block har du sex valfria veckor (auskultation).
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Vi söker
Du ska ha läkarexamen vid planerat tillträde av AT-block. Utländska sökande ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha dokumenterade språkkunskaper motsvarande C1-nivå i svenska.
Vår målsättning är att få en kompetent grupp med skiftande karaktär, vilket vi tror gynnar såväl AT-läkarna som vårt sjukhus. Gemensamt är dock att vi ser att du är ansvarsfull, lugn, trygg och stabil i stressade situationer och att du har en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och intervju
Din ansökan ska innehålla:
• Personligt brev
• CV
• Resultatintyg från LADOK/läkarexamensbevis
• Minst 2 kliniska referenser
• Foto
Sökanden med läkarutbildning i annat land ska dessutom bifoga socialstyrelsens beslut om tillstånd att göra AT i Sverige.
Vi försöker att ha en snabb rekryteringsprocess där intervjuer sker löpande efter att ansökningar kommit in. Antagningsbesked sker i nära anslutning till sista ansökningsdagen. Svar önskas inom ett par dagar.
Om du erbjuds AT-tjänst kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Att vara medarbetare inom RJL
Som medarbetare i Region Jönköpings län gör du skillnad för många - på riktigt. Oavsett yrke har vi alla samma uppdrag - att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. I en stor organisation finns också stora möjligheter där vi samarbetar över gränserna och lär av varandra. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet.
Så här gör du om du är intresserad
Upplysningar angående ansökan och intervju lämnas av AT chef Margareta Wernvik, tfn 010 244 7392, margareta.wernvik@rjl.se
eller AT samordnare Pia Bolmgren Svensson, tfn 010-244 7081 (#) eller pia.bolmgren.svensson@rjl.se
Vi vill ha din ansökan senast den 1 oktober 2025. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RÖ70/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9484162