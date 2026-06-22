Assisterande Restaurangchef
Väderkullen The Lodge AB / Servitörsjobb / Lund Visa alla servitörsjobb i Lund
2026-06-22
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ASSISTERANDE RESTAURANGCHEF TILL RESTAURANG HEAVEN
Högt uppe på toppen av Romeleåsen i Skåne, bara en halvtimme öster om Malmö på en av Skånes högsta punkter, ligger The Lodge – en plats där smaker, utsikt och service i världsklass går hand i hand.
Våra gäster älskar oss – 13 år i rad har The Lodge tilldelats Tripadvisors Certificate of Excellence, och i Falstaff Nordics Hotel Guide 2026 rankades vi nyligen som ett av Sveriges tio bästa hotell. Hit söker sig såväl en internationell publik som lokala matälskare för att uppleva avskalad lyx i en lugn miljö, mitt i vildmarken.
Nu söker vi en assisterande restaurangchef som älskar service, människor och högt tempo – och som vill vara en nyckelperson i vårt team i Restaurang Heaven, där vi serverar Afternoon Tea Party, affärsluncher och en säsongsbaserad kvällsmeny gjord på lokala råvaror och med smaker som gästerna minns långt efter att de lämnat vår matsal.
OM ROLLEN
Du rapporterar till vår F&B Manager Jesper Sandqvist och ansvarar för den dagliga driften när han inte är på plats. Du är en ledare som trivs nära gäster och personal och som gillar att jobba tillsammans med teamet under kvällarna.
Du inspirerar och coachar personalen, föregår med gott exempel i värdskap och säkerställer att gästupplevelsen håller högsta nivå – närvarande, prestigelös och lösningsorienterad. Du arbetar nära hovmästare, souschefer, kockar och chefsommelier för ett sömlöst flöde, och får en unik chans att utvecklas som ledare inom mat, dryck och service på hög nivå.
Du ansvarar för atmosfären i restaurangen och inspirerar teamet att nå och överträffa våra nyckeltal – med stort fokus på omsorgsförsäljning.
VEM VI SÖKER
Vi söker dig som är en naturlig ledare med passion för service och gästupplevelser. Hos oss är restaurangen öppen 365 dagar om året och arbetet är främst förlagt till kvällar och helger.
Vi ser gärna att du har:
⭐ Erfarenhet från restaurangbranschen, gärna som hovmästare eller i annan ledande serviceroll ⭐ Erfarenhet av att leda och inspirera ett team att nå uppsatta nyckeltal – inom gästnöjdhet, medarbetarnöjdhet och ekonomi ⭐ Goda kunskaper om mat och dryck, gärna med intresse för vin ⭐ Erfarenhet från liknande koncept – säsongsbaserad fast meny, vinpaket och ett genuint intresse för att berätta om maten och råvarornas ursprung ⭐ Vana av bokningssystem och kassahantering ⭐ God kommunikativ förmåga på svenska och engelska ⭐ B-körkort och tillgång till bil (om du inte bor på cykelavstånd)
Är du rätt person men saknar någon enskild bit? Hör ändå av dig – rätt ledaregenskaper och inställning väger tyngst hos oss.
VAD VI ERBJUDER
Hos oss blir du en del av ett starkt team med passion för service och kvalitet. Vi investerar kontinuerligt i både verksamheten och vår personal och erbjuder en arbetsplats med högt i tak och stora möjligheter att utvecklas.
Vi erbjuder:
💰 Tillsvidareanställning på heltid med lön enligt överenskommelse ⛰️ En inspirerande arbetsmiljö med fantastisk utsikt 📖 Förmåner och utbildningar för din utveckling
EXEMPEL PÅ ARBETSUPPGIFTER
🛎️ Leda och coacha serviceteamet under kvällar och helger 🛎️ Ansvara för daglig drift och ett sömlöst flöde när F&B Manager inte är på plats 🛎️ Säkerställa högsta nivå på värdskap och gästupplevelse 🛎️ Driva merförsäljning och följa upp nyckeltal tillsammans med teamet 🛎️ Hantera bokningar, schemaläggning och kassa 🛎️ Samarbeta nära kök och sommelier för en helhetsupplevelse
VÅRA VÄRDERINGAR
På The Lodge är våra värderingar en viktig del av allt vi gör – de skapar en arbetsplats där vi stöttar varandra, brinner för gästupplevelsen och alltid strävar efter det lilla extra. Därför söker vi noggrant efter medarbetare som inte bara känner att våra värderingar passar dem, utan också uppskattar att vi andra lever efter dem varje dag. Vi berättar mer om dem när vi ses!
LÅTER DET SOM NÅGOT FÖR DIG?
Skicka då in din ansökan redan idag! Om vi känner att du är en bra match för vad vi söker så bjuder Jesper upp dig till The Lodge på en kaffe med utsikt över trädtopparna, så tar vi det därifrån! ☕🌲
Welcome to a Job Less Ordinary!
PS! Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7926983-2063233". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Väderkullen The Lodge AB
(org.nr 559244-4888), https://thelodge.teamtailor.com
Södra Ugglarp 621 (visa karta
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247 98 GENARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
The Lodge Jobbnummer
9971930