Assisterande mekaniker

Leksand Resort AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Leksand
2026-01-12


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Leksand, Gagnef, Rättvik, Borlänge, Falun eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Leksand Resort AB i Leksand, Orsa, Stockholm eller i hela Sverige

Som Assisterande mekaniker på Leksand Sommarland får du arbeta bakom kulisserna med att hålla våra karuseller, attraktioner och fordon i toppskick. Här blir du en del av ett engagerat team som varje dag ser till att parkens teknik fungerar säkert, smidigt och är redo för tusentals gäster. Du varvar dagliga säkerhetskontroller med praktiskt verkstadsarbete, assisterar vid driftutmaningar och hjälper till med både underhåll och enklare reparationer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter

Utföra dagliga säkerhetskontroller av karuseller och attraktioner

Bistå vid driftproblem och hjälpa till att lösa tekniska utmaningar

Utföra enklare reparationer och underhållsarbete

Assistera ordinarie mekaniker i verkstaden

Medverka vid service, justeringar och säkerhetsrutiner

Hålla ordning i verkstad och tekniska utrymmen

Följa gällande säkerhetskrav och rutiner

Vid behov hjälpa till på andra stationer

Gästservice

Publiceringsdatum
2026-01-12

Profil
Vi söker dig som är en engagerad, ansvarstagande och nyfiken lagspelare med ett genuint teknikintresse. Du trivs med praktiskt arbete, är effektiv och har lätt för att samarbeta, samtidigt som du tar egna initiativ när det behövs. Du har pågående eller avslutad relevant utbildning inom teknik, fordon, industri, el, mekanik eller liknande. Erfarenhet av praktiskt arbete i verkstadsmiljö med fordon/maskiner är meriterande. Eftersom rollen innebär daglig kommunikation med både kollegor och gäster talar du obehindrad svenska och engelska. AM/B-körkort samt erfarenhet av att köra lastfordon är meriterande.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Arbetstider varierar efter parkens öppettider så det förekommer arbete dagtid, kvällstid och helger. Anställningen är en säsongsanställning på 80-100% och sommarsäsongen pågår under juni-augusti. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF Gröna riksavtalet.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår.

Om företaget
Nöjesparken Leksand Sommarland i Dalarna är ett riktigt äventyr för barnfamiljer under sommaren. Innanför grindarna väntar ett stort utbud aktiviteter och attraktioner. Några av våra populäraste attraktioner är Wipeoutbanan i Siljan, Lasertag, Höghöjdsbanor för stora och små, och så förstås vårt Vattenland med tempererade pooler och vindlande vattenrutschkanor. Våra 250 sommarungdomar tar emot upp till 6000 gäster per dag.
Leksand Sommarland är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6952470-1783036".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Leksand Resort AB (org.nr 556217-6577), https://jobb.leksandresort.se
Siljansvägen 75 (visa karta)
793 90  LEKSAND

Arbetsplats
Leksand Resort

Jobbnummer
9677914

Prenumerera på jobb från Leksand Resort AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Leksand Resort AB: