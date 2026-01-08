Assisterande kock
2026-01-08
Assisterande kock till indisk restaurang
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande assisterande kock till vår indiska restaurang. Tjänsten innebär att arbeta nära kökschefen och bistå i det dagliga arbetet i köket.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
* Assistera kökschefen vid grillstationen
* Medverka i tillagning av naan-bröd
* Förbereda råvaror och enklare matlagning
* Delta i daglig rengöring och städning av kök samt kringutrymmen
* Vid behov kunna hoppa in som servitör (ej vanligt förekommande)Kvalifikationer
* Erfarenhet från restaurangkök är meriterande
* Erfarenhet av indisk matlagning och tandoori-grill är ett plus
* God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i ett högt tempo
* Noggrann, ansvarstagande och flexibelDina personliga egenskaper
Vi söker en lagspelare med positiv inställning, god arbetsmoral och ett sinne för humor. Du trivs i en miljö där teamwork och kvalitet står i fokus.Övrig information
Tjänsten är på heltid. Arbetstiderna är varierande och inkluderar kvällar och helger. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: snackspicegarden@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Phoenix Holding AB
(org.nr 559412-4785)
Södra Ågatan 11 (visa karta
)
662 31 ÅMÅL Kontakt
spice garden management snackspicegardenamal@gmail.com 05320006 Jobbnummer
9672661