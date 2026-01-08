Assisterande kock

Assisterande kock till indisk restaurang
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande assisterande kock till vår indiska restaurang. Tjänsten innebär att arbeta nära kökschefen och bistå i det dagliga arbetet i köket.

Dina arbetsuppgifter
* Assistera kökschefen vid grillstationen
* Medverka i tillagning av naan-bröd
* Förbereda råvaror och enklare matlagning
* Delta i daglig rengöring och städning av kök samt kringutrymmen
* Vid behov kunna hoppa in som servitör (ej vanligt förekommande)

Kvalifikationer
* Erfarenhet från restaurangkök är meriterande
* Erfarenhet av indisk matlagning och tandoori-grill är ett plus
* God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i ett högt tempo
* Noggrann, ansvarstagande och flexibel

Dina personliga egenskaper
Vi söker en lagspelare med positiv inställning, god arbetsmoral och ett sinne för humor. Du trivs i en miljö där teamwork och kvalitet står i fokus.

Övrig information
Tjänsten är på heltid. Arbetstiderna är varierande och inkluderar kvällar och helger. Tillträde enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: snackspicegarden@gmail.com

Arbetsgivare
Phoenix Holding AB (org.nr 559412-4785)
Södra Ågatan 11 (visa karta)
662 31  ÅMÅL

Kontakt
spice garden management
snackspicegardenamal@gmail.com
05320006

