Assisterande HVK-koordinator
2025-10-06
Vill du arbeta i en verksamhet som bidrar till hållbar kollektivtrafik och moderna tågflottor? Vi söker nu en strukturerad och engagerad assisterande HVK-koordinator till ett konsultuppdrag hos en offentlig aktör inom järnvägssektorn. Du kommer att stötta hanteringen av högkostnadskomponenter (HVK) - en central del i driften och underhållet av spårfordon.
Arbetsuppgifter Registrera och administrera beställningar av HVK
Samverka med interna och externa beställare för att säkerställa leveranser
Följa upp, avsluta och kvalitetssäkra beställningar i system
Kontrollera status och placering av HVK i administrativa system
Bidra vid tulladministration
Stötta ordinarie HVK-koordinator med löpande administrativa uppgifter
Kvalificeringskrav Minst 3 års erfarenhet av administrativt och koordinerande arbete
Mycket goda kunskaper i Microsoft Excel och Word
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande erfarenheter Kunskap om spårfordon och komponenter
Erfarenhet av logistisk administration
Kännedom om Public 360, FORD-systemet eller tullhantering
Personliga egenskaper Noggrann och strukturerad
Metodisk och självgående
Har ett gott ordningssinne
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Detaljer
Plats: Stockholm, med resor till Västerås och Eskilstuna Omfattning: 50% Uppdragsperiod: 10 november 2025 - 26 juni 2026 Option: 6 + 6 månader
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Sway Sourcing
Tilde Andersson research@swaysourcing.com 0739855344
9541792