Assistenter till en kille i Alingsås
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Alingsås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Alingsås
2025-08-11
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Alingsås
, Vårgårda
, Härryda
, Partille
, Borås
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Uddevalla, Göteborg, Karlstad och Visby.
Är du en positiv, påhittig, tålmodig, strukturerad, pålitlig, och pedagogisk person som har stor empati och hjärtat på rätta stället?
Då är du välkommen till oss!
Vi söker nu en ny kollega med hög arbetsmoral till en kille på 23 år. Vi söker dig som ser långsiktigt på att utveckla din relation med kunden.
Musik, promenader och att läsa böcker är killens intressen och du uppskattar detsamma. Du bör ha barnasinnet kvar men inte vara barnslig.
Kunden uppskattar assistenter som vågar bjuda på sig själva och som han kan skratta, sjunga och ha roligt tillsammans med. Positiva, glada människor sökes!
Som person ser du möjligheter och lösningar i stället för problem.
Rekryteringen gäller främst tjänst/er på cirka 80% tjänstgöringsgrad.
Hos oss kommer du att jobba hemma hos en kille med ett ultrasällsynt syndrom. Autism ingår i syndromet liksom grav synnedsättning vilket gör att vi söker dig som kan arbeta strukturerat och med en mycket stor förståelse för kommunikation och förberedelser i alla moment under dagen. Du bör vara snabbtänkt och kreativ i tanken.
Arbetspassen varierar mellan dag/ kväll och helg och stora delar av dagen utgörs av dubbelassistans. Du ska kunna jobba både och. I och med att stora delar av dagen utgörs av dubbelassistans har du stort stöd av kollega som ny på arbetet.
Det viktigaste är inte vad du gjort tidigare i ditt arbetsliv, utan att du är en person med rätt personliga egenskaper och att du är nyfiken på att lära nytt!
Det är viktigt att personkemin stämmer med både kund och anhöriga och att du vågar och vill ta ansvar för det viktiga arbetet som personlig assistent innebär.
Du förväntas vara flexibel i möjligaste mån genom att kunna hoppa in på extra pass vid andras frånvaro. Trygghet är A och O för kunden.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
