Assistent till 75 % fast rad till kille 3 år
Inspirera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Bengtsfors Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Bengtsfors
2025-08-19
, Dals-Ed
, Åmål
, Mellerud
, Årjäng
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inspirera Assistans AB i Bengtsfors
, Dals-Ed
, Åmål
, Karlstad
, Alingsås
eller i hela Sverige
.
Start 1 aug.
Han vill ha kvinnlig personal.
Han bor med sin familj i centrala Bengtsfors men familjen vill att man har körkort för att kunna hjälpa kunden vid sjukhusbesök mm.
Rullande 4 veckors schema med arbete varannan helg, aktiv natt, dubbelassistans dagtid samt journätter.
Du får gärna ha vårderfarenhet
När man arbetar som personlig assistent så är ett omväxlande arbete. Man lär känna nya personer och hamnar kanske i nya situationer.
Arbetsuppgifterna kan vara allt från att assistera vid måltider, stötta, ta initiativ, sköta hygien, klä av och på sig samt sköta om hemmet, till att göra det möjligt för assistansanvändaren att kunna arbeta, studera, ägna sig åt sina fritidsintressen eller umgås med vännerna.
Vi förväntar oss att du kan arbeta både ensam och i grupp.
Du har körkort och bil, för att kunna ta dig till ett arbetspass.
Du är flexibel
Du kan tala och skriva på flytande svenska.
Du är över 18 år.
Känner du igen dig?
Vill du prova detta yrke?
Ansök redan idag.
Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren. Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör
vi använder oss av individuell lönesättning och har kollektivavtal med Kommual/Vårdföretagarna Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspirera Assistans AB
(org.nr 556926-4277), https://inspireraassistans.se/ Arbetsplats
Inspirera Assistans Jobbnummer
9465394