Asset Manager - Fjärrvärmedistribution
Göteborg Energi AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2025-10-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborg Energi AB i Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av anläggningsutveckling inom fjärrvärme, el, gas, energianläggningar eller processindustri och vill ta dig an en kvalificerad nyckelroll? Hos oss får du stora möjligheter att utvecklas - både inom ditt ansvarsområde och i organisationen som helhet.
Vi är inne i en omfattande klimatomställningsresa och du har möjlighet att vara med och forma framtidens energisystem. Låter det spännande? Då kan det här vara rätt roll för dig!
Din uppgift
Vårt energisystem och vår affär står inför stora utmaningar. Vi gör stora stora investeringar i förnybar energiproduktion, samtidigt som vi står inför ett stort reinvesteringsbehov i så väl befintlig produktion som i distributionsnäten. I rollen som Anläggningsägare, tillika Asset Manager, ges du stor möjlighet att påverka vår verksamhet och bidra till stadens transformation och omställning.
Tjänsten är inriktad mot distributionsnät för fjärrvärme, inklusive tunnelförlagda tillgångar, men innehållet kan variera och kan även komma att omfatta andra tillgångar.
Arbetsuppgifterna innefattar:
- att ansvara för dina anläggningars övergripande funktion, strategiska förvaltning och utveckling.
- att identifiera och möjliggöra nödvändiga projekt för att säkerställa tillgänglighet och leveranssäkerhet i enlighet med målen för dina tillgångar.
- att ta fram investeringsplaner och beslutsunderlag utifrån analys av tillgångens påverkan på bolagets resultat.
- att agera projektägare för de projekt som du initierar.
- att fånga upp och driva frågor i samarbete med andra delar av koncernen, externa leverantörer och samarbetspartners.
Ditt team
Du kommer tillhöra enheten Asset Management som ansvarar för den strategiska förvaltningen av moderbolaget Göteborg Energis samtliga fysiska tillgångar och bolagets övergripande investeringsportfölj. Idag är vi 13 medarbetare som tillsammans arbetar för att uppnå en förstklassig tillgångsförvaltning och på så vis tar Göteborg Energis energiförsörjning in i en hållbar framtid. Ditt dagliga arbete bedrivs i stor utsträckning i team, vilka förändras över tid och bemannas av resurser från hela organisationen.
Du rapporterar till enhetschef Emma Gustafsson, och så här beskriver hon sitt ledarskap:
• Jag tror på ett lyhört och stöttande ledarskap där jag alltid finns nära till hands. Det är viktigt för mig att mina att mina medarbetare känner att de har mitt fulla förtroende att driva sitt arbete framåt. Jag vill ha ett arbetsklimat där vi alla bidrar till en trygg och positiv atmosfär, arbetar tillsammans och hjälps åt för att förflytta bolaget framåt.
Din kompetens
Som person är du tekniskt intresserad med strategisk och analytisk förmåga. Du ser helheten, kan bryta ner långsiktiga planer till aktiviteter och omsätta problem till handling. Ett ekonomiskt och affärsmässigt sinne gör att du trivs i roller där ansvar, förbättringsarbete och problemlösning står i fokus. Du är van att kommunicera tydligt och professionellt, både muntligt och skriftligt, och har förmågan att leda och skapa engagemang i de sammanhang där du ansvarar för att driva arbetet framåt. Eftersom rollen innebär många olika kontaktytor söker vi en lagspelare med förmåga att bygga relationer och samarbeta.
För att lyckas i rollen behöver du ha en ingenjörsutbildning med relevant inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har även några års erfarenhet från energibranschen, processindustrin eller ett närliggande område. Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift eftersom koncernspråk, lagtexter, standarder och dokumentation är på svenska. Det är meriterande med erfarenhet av projektplanering, ekonomisk analys och lönsamhetskalkylering, liksom bakgrund inom förvaltning eller långsiktig underhållsplanering samt kunskaper inom asset management/ISO 55000.Publiceringsdatum2025-10-14Så ansöker du
Vill du vara med och skapa ett hållbart, robust energisystem? Sök tjänsten omgående då vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten når du enhetschef Emma Gustafsson via kontaktuppgifterna nedan.
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss
.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/218". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborg Energi AB
(org.nr 556362-6794) Arbetsplats
Göteborg Energi Kontakt
Emma Gustafsson 0725005760 Jobbnummer
9557156