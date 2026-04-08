Asiatisk kock sökes

Yz Wok HB / Kockjobb / Haninge
2026-04-08


Vi söker en skicklig och erfaren kock med inriktning på det asiatiska köket. Du ska ha god kunskap i att tillaga autentiska asiatiska rätter och ett genuint intresse för matlagning.
Eftersom vårt köksteam kommunicerar på mandarin är det ett krav att du behärskar språket för att säkerställa ett smidigt samarbete.
Vi ser gärna att du är:
Stresstålig och organiserad
Serviceinriktad och samarbetsvillig
Självständig och ansvarstagande
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: yzwoksushi@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Yz Wok HB, https://www.yzwoksushi.se/

Arbetsplats
YZ Wok Handelsbolag

Jobbnummer
9843411

