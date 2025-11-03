Asiatisk kock sökes

LinAle AB / Kockjobb / Stockholm
2025-11-03


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos LinAle AB i Stockholm

Lemon&Chili är en mindre restaurang som serverar asiatisk mat.
Söker dig som har en bred förståelse inom det östasiatiska köket. Dina kunskaper ska täcka wok, grill samt fritera. God kännedom om kinesiska smaker och ingredienser som chili, sichuanpeppar och fermenterade såser.
Du ska kunna arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter, men också kunna samarbeta.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: lemonchili0301@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
LinAle AB (org.nr 559472-4444)
Långholmsgatan 9B ,11733 Stockholm (visa karta)
117 33  STOCKHOLM

Arbetsplats
Lemon&Chili

Jobbnummer
9586918

Prenumerera på jobb från LinAle AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos LinAle AB: