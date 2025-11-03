Asiatisk kock sökes
2025-11-03
Lemon&Chili är en mindre restaurang som serverar asiatisk mat.
Söker dig som har en bred förståelse inom det östasiatiska köket. Dina kunskaper ska täcka wok, grill samt fritera. God kännedom om kinesiska smaker och ingredienser som chili, sichuanpeppar och fermenterade såser.
Du ska kunna arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter, men också kunna samarbeta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: lemonchili0301@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LinAle AB
(org.nr 559472-4444)
Långholmsgatan 9B ,11733 Stockholm (visa karta
)
117 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Lemon&Chili Jobbnummer
9586918