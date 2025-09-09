Asian cook
Looking for asian cook. Preferably candidates with some experiences working in the kitchen. Main task includes making asian speciality food, preparing of different food materials, maintaining the hygiene condition and organization of the kitchen. Preferable if you have language skills in Chinese.
This recruitment concerns allocation at restaurant in Stenungsund with adress:
Mr Johanssons Restaurang
Gärdesvägen 1, 444 31 Stenungsund
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
please leave the CV at the restaurant
E-post: bobbieli@hotmail.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Name and contact information".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556766-2324)
Importgatan 2
)
422 46 HISINGS BACKA
Restaurang Hatu AB Kontakt
Tomas Xu Bobbieli@hotmail.se 0735084731
