2025-09-09


Looking for asian cook. Preferably candidates with some experiences working in the kitchen. Main task includes making asian speciality food, preparing of different food materials, maintaining the hygiene condition and organization of the kitchen. Preferable if you have language skills in Chinese.

This recruitment concerns allocation at restaurant in Stenungsund with adress:
Mr Johanssons Restaurang
Gärdesvägen 1, 444 31 Stenungsund

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
please leave the CV at the restaurant
E-post: bobbieli@hotmail.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Name and contact information".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Hatu AB (org.nr 556766-2324)
Importgatan 2 (visa karta)
422 46  HISINGS BACKA

Arbetsplats
Restaurang Hatu AB

Kontakt
Tomas Xu
Bobbieli@hotmail.se
0735084731

Jobbnummer
9500840

