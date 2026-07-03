Asbest sanerare sökes
Mv Puls Entreprenad AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Göteborg Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Göteborg
2026-07-03
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MV Puls Entreprenad söker erfarna asbestsanerare – Göteborg
Vill du arbeta i ett växande företag med kollektivavtal, bra villkor och långsiktiga projekt? Då vill vi höra från dig.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av asbestsanering.
Har giltig utbildning och behörighet för asbestarbete.
Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten.
Kan arbeta självständigt och i team.
Har B-körkort (meriterande).
Vi erbjuder:
Heltidsanställning.
Kollektivavtal.
Konkurrenskraftig lön enligt erfarenhet.
Tjänstepension och försäkringar.
Arbetskläder och modern utrustning.
Långsiktiga projekt i Göteborg med omnejd.
Möjlighet till utveckling inom företaget.
Placering: Göteborg med omnejd.
Är du rätt person eller känner någon som passar tjänsten? Skicka ditt CV eller kontakta oss för mer information.
MV Puls Entreprenad – Vi bygger framtiden tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: Info@mvpuls.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mv Puls Entreprenad AB
(org.nr 559016-4918) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9990507