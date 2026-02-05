Arrestantvakt timanställning
Polismyndigheten, Polisregion Öst / Kriminalvårdarjobb / Eskilstuna Visa alla kriminalvårdarjobb i Eskilstuna
2026-02-05
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Polisregion Öst i Eskilstuna
, Strängnäs
, Katrineholm
, Nyköping
, Finspång
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Södermanland är mitt uppe i ett spännande utvecklingsarbete för att stärka vår brottsbekämpning. Genom att öka vår uppklarning av brott och öka närvaron av uniformerad polis i yttre tjänst skapar vi en tryggare vardag för medborgarna. Vår målsättning är att få ihop hela det utredande uppdrag som Polisen har genom att se till att den obrutna reaktionskedjan förblir just obruten
Lokalpolisområde Eskilstuna ingår i polisområde Södermanland. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper, trafikverksamhet samt stöd och service.
Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta som arrestantvakt på timmar. Som timanställd hos oss får du en så kallad intermittent anställning. Detta innebär att du blir anställd vid varje enskilt arbetspass och får ekonomisk ersättning per timme.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Arbetet i arresten bedrivs i samarbete med polisområdets övriga verksamhet. Du kommer hantera och möta personer som berövats friheten av olika anledningar. Flera frihetsberövas i syfte att utreda brott, men det kan även handla om kortare omhändertaganden på grund av berusning. Arrestantvakten är den som den intagne har närmast kontakt med under sin vistelse som frihetsberövad i arrestlokalen och arbetet bedrivs under ledning av ett stationsbefäl.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av:
• Att bistå ingripandeverksamheten vid mottagning och visiteringar
• Bevakning och tillsyn av de som befinner sig i arrestlokalen
• Administrativa arbetsuppgifter, till exempel dokumentation kring omhändertagandet, dna-topsning, daktning (fingeravtrycksupptagning samt fotografering), urinprovsprovtagning och registerslagningar
• Upptagning av polisanmälningar och dokumentation i polisens datasystem
• Att medverka vid transporter till häktesförhandlingar samt på bevakningsuppdrag på t.ex. sjukhus
Arbetstempot varierar över tid och är beroende av hur många människor som är föremål för olika typer av frihetsberövande eller som besöker anmälningsupptagningen. Arbetet ställer krav på professionellt bemötande och ett förhållningssätt som präglas av respekt för allas lika värde. Du måste även ha god hälsa och fysiska förutsättningar då arbetet kräver att du vid vissa tillfällen måste agera fysiskt. Arbetet bedrivs dygnet runt, alla dagar om året vilket innebär oregelbundna arbetstider och innefattar dag/kväll/natt såväl vardag som helg.
Du kommer att genomgå introduktion och utbildning för att bli behörig att verka i rollen som arrestantvakt. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Godkänd och slutförd gymnasieutbildning med fullständiga betyg eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av arbete med personer i utsatta situationer, från exempelvis Polismyndigheten eller Kriminalvården, eller erfarenhet av servicearbete med omfattande kundkontakt, inom områden som arbetsgivare bedömer som relevant för tjänsten
• God datavana
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Genomfört polisens arrestantvaktsutbildning med godkänt resultat
• Erfarenhet av att arbeta som arrestantvakt eller liknande
• Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter som arbetsgivaren bedömer som relevantaDina personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna ställer krav på att du har en förmåga att göra ansvarsfulla och kloka individuella bedömningar. Arbetet kan stundtals vara stressigt samt psykiskt påfrestande vilket kräver att du uppnått en personlig mognad samt kan bibehålla en god prioriteringsförmåga och handla rationellt och professionellt även under press. Arbetet är även fysiskt påfrestande vilket kräver att du har god fysik. Vi ser gärna att du är empatisk och inkännande men du bör även kunna sätta gränser och följa beslut. Du har hög servicekänsla och förmåga att skapa goda relationer med både allmänhet och kollegor. Det är även viktigt att du är noggrann, flexibel och tycker om att arbeta i en miljö där man hanterar flera olika uppgifter samtidigt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Eskilstuna
Anställningsform: Intermittent anställning (timanställning)
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB166/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Öst Kontakt
HR-konsult
August Karlsson august.karlsson@polisen.se 076-126 44 52 Jobbnummer
9724202