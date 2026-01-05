Arrestantvakt (sommarjobb)
2026-01-05
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
, Piteå
, Älvsbyn
, Luleå
, Umeå
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Nord är den största regionen sett till yta. Regionen består av de fyra nordligaste länen i Sverige och är organiserad i fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland som tillsammans är indelade i 12 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Tjänsterna avser ett sommarvikariat under perioden juni till augusti med start enligt överenskommelse. Det kan eventuellt finnas möjlighet till förlängning på timmar innan/efter perioden som sommarvikarie. Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga uppdrag kommer att vara arbete i arrestverksamheten. Möten med frihetsberövade människor kommer att vara en del av arbetet. Många frihetsberövas i syfte att utreda brott, men det kan även handla om kortare omhändertaganden på grund av t ex berusning. Som arrestantvakt är det ditt jobb att ta emot dessa personer samt vara den närmsta kontakten under deras tid som frihetsberövade i arrestlokalen. Arrestbevakning arbetsleds av stationsbefäl.
Som arrestantvakt innebär dina arbetsuppgifter i huvudsak mottagning, hantering och bevakning av arrestavdelningens intagna personer. Du kommer även att utföra s.k. DNA-topsning, daktning (fingeravtryck), urinprovtagning, avvisitering, registerslagning, dokumentering, fotografering samt anmälningsupptagning. Du kommer även utföra transporter till häktningsförhandlingar.
Arbetstempot varierar och är beroende av hur många som är intagna i arresten. Det kan vara fysiskt krävande och förutsätter att du är vid god hälsa. Det ställer också stora krav på professionellt bemötande och ett förhållningssätt som präglas av respekt för allas lika värde.
Beroende på vilken bakgrund du har sedan tidigare kan det bli aktuellt med en intern utbildning för att du ska känna dig trygg i rollen.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• God förståelse för det engelska språket samt förmåga att uttrycka dig väl på engelska
• B-körkort
Det är meriterande om du även har:
• Är antagen till polisutbildningen och har läst minst termin 1 på polishögskolan vid vikariatets startdatum
• Aktuell erfarenhet av att ha arbetat med frihetsberövade personer som tex. kriminalvård, arrestantvakt, HVB/SiS-hem, ordningsvakt, väktare eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta med och bemöta människor i utsatta och/eller problematiska situationer som arbetsgivaren bedömer relevant
• Aktuell erfarenhet av arbete inom polisen, annan myndighet eller offentlig förvaltning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• Kunskap/färdighet gällande polisiära datasystem såsom RES, hittegods och Durtvå.
Personliga egenskaper
Du har ett intresse av att arbeta med människor och har en förmåga att sätta dig in i andra människors perspektiv och situation utan att ta över personens känslor. Vid stressfulla situationer kan du agera lugnt, kontrollerat och professionellt. Du tillämpar ett högt säkerhetstänk, vilket innebär att du är pålitlig i situationer där fysiskt ingripande kan bli aktuellt. Arbetet kräver även att du arbetar bra tillsammans med andra människor. Du har ett flexibelt förhållningsätt och trivs med hjälpa och stötta andra. Som person är du trygg i dig själv och uppträder med mognad och integritet
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Administratör
Arbetsort: Skellefteå
Arbetstid: Treskift med dag, kväll och nattarbete. Periodplanerad arbetstid 5:3.
Tillträde: Tidsbegränsad anställning mellan juni till augusti eller enligt överenskommelse. Det kan eventuellt finnas möjlighet till förlängning på timmar.
Funktion: Arrestantvakt
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Om du blir aktuell för anställning har du inte rätt till semesterledighet. Istället kommer du att få semesterersättning utbetald efter det att anställningen avslutats. Enstaka kortare ledighet med löneavdrag kan beviljas om verksamheten tillåter detta och då enligt överenskommelse med chef.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
