Armerare sökes

Prowork Göteborg AB / Betongarbetarjobb / Göteborg
2025-11-13


Vi söker armerare!

Vi vill gärna att du blir en del av vårt team.

Som betongarbetare/armerare hos oss kommer du att arbeta med varierande projekt inom bygg och konstruktion. Arbetet kan ske både självständigt och i team, vilket kräver kunskap, engagemang och vilja att utvecklas, eftersom projekten skiljer sig åt.

Du kommer att arbeta med betongkonstruktioner av olika slag, såsom väggar, valv, broar, pelare och övriga gjutning/armerings arbeten.

Vi söker dig som har:
• Dokumenterad erfarenhet som betongarbetare/armerare av betong konstruktioner
• Förberedande och efterarbetande moment vid betonggjutning
• Tolkning av ritningar och arbetsbeskrivningar

Vi ser gärna att du som söker:
• Har tidigare erfarenhet inom bygg, armering och betong.
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
• Har god fysik och är van vid ett fysiskt krävande arbete.
• Är positiv, ansvarstagande och arbetar strukturerat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Göteborg AB (org.nr 559205-4091)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Prowork Göteborg

Kontakt
Ebba Käll
ebba.kall@prowork.se

Jobbnummer
9604208

