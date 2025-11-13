Armerare sökes
2025-11-13
Vi söker armerare!
Vi vill gärna att du blir en del av vårt team.
Som betongarbetare/armerare hos oss kommer du att arbeta med varierande projekt inom bygg och konstruktion. Arbetet kan ske både självständigt och i team, vilket kräver kunskap, engagemang och vilja att utvecklas, eftersom projekten skiljer sig åt.
Du kommer att arbeta med betongkonstruktioner av olika slag, såsom väggar, valv, broar, pelare och övriga gjutning/armerings arbeten.
Vi söker dig som har:
• Dokumenterad erfarenhet som betongarbetare/armerare av betong konstruktioner
• Förberedande och efterarbetande moment vid betonggjutning
• Tolkning av ritningar och arbetsbeskrivningar
Vi ser gärna att du som söker:
• Har tidigare erfarenhet inom bygg, armering och betong.
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
• Har god fysik och är van vid ett fysiskt krävande arbete.
• Är positiv, ansvarstagande och arbetar strukturerat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Göteborg Kontakt
Ebba Käll ebba.kall@prowork.se Jobbnummer
9604208