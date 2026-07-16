Arkivkonsult sökes!
Perido AB / Bibliotekariejobb / Stockholm Visa alla bibliotekariejobb i Stockholm
2026-07-16
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Har du erfarenhet av arkivarbete och ett öga för struktur och kvalitet? Trivs du med att kombinera praktiskt och administrativt arbete i en samhällsviktig verksamhet? Vill du bidra till att säkerställa ett välordnat och långsiktigt bevarande av värdefull information?Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Vi på Perido söker en arkivkonsult till vår kund, en statlig myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag. Du utgår från kontoret beläget i Stockholm.Arbetsuppgifter
Som arkivkonsult arbetar du tillsammans med kollegor med att förbereda, strukturera och kvalitetssäkra ett omfattande arkiv inför en flytt. Rollen innebär både praktiskt och administrativt arkivarbete med fokus på att säkerställa att arkivbeståndet är korrekt ordnat, dokumenterat och bevarat enligt gällande krav.Dina arbetsuppgifter
Inventera och kartlägga arkivbestånd inför flytt.
Ordna, förteckna och registrera arkivhandlingar i arkivförteckningssystem.
Etikettera och åtgärda brister i arkivmaterial, exempelvis genom att byta arkivkartonger och aktomslag.
Utreda och verkställa gallring vid behov.
Bistå vid packning, flytt och uppställning av arkivbestånd.
Dina egenskaper
För att trivas i rollen är du noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten med ett öga för detaljer. Du arbetar metodiskt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och trivs med både självständigt arbete och samarbete i team. Som person är du flexibel, lösningsorienterad och har ett intresse för att skapa ordning och säkerställa ett långsiktigt bevarande av information.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Akademisk examen med inriktning mot arkivvetenskap om minst 60hp
Erfarenhet av att förteckna enligt allmänna arkivschemat
Goda kunskaper om offentlighets- och sekretesslagen
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av att flytta arkivbeståndTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2027-04-15. Start 2026-10-01.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35925 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35925". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), https://perido.se/lediga-jobb/ Jobbnummer
10004729