Arkivassistent med digitaliseringsuppdrag
2025-09-24
Organisatoriskt är tjänsten placerad inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Du kommer att tillhöra kvalitetsavdelningen, som är navet i förvaltningens arbete med struktur och kvalitetssäkring inom diarieföring och dokumentation.
Förvaltningen arbetar med flera viktiga samhällsfunktioner - bland annat miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn, bygglov, byggnadsvård, kart, GIS - och mätverksamhet, GIS och bilsamordning.
Förvaltningen består av 26 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till en hållbar samhällsutveckling och god service till kommunens invånare.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en varierad och utvecklande roll för dig som vill arbeta mitt i verksamheten med både struktur, digitalisering och samhällsnytta i fokus.
Tjänsten är kombinerad, där huvudansvaret ligger på arkivarbete med äldre ärenden, samtidigt som du är en viktig del i vår satsning på digitalisering och införandet av ett modernt e-arkiv. Du arbetar i nära samverkan med kommunens arkivarie, som har ett övergripande ansvar för arkivfrågor.
En naturlig del av arbetet är att använda verksamhetssystemet EDP Vision, där du kommer att arbeta med registrering och ärendehantering. Inledningsvis kommer du att arbeta heltid som registrator, men detta övergår successivt till en deltidstjänst inom registratur, där du fokuserar mer på arkiv- och digitaliseringsuppdrag. Omfattningen på de olika uppdragen i tjänsten kommer att styras av verksamhetens behov och arbetsbelastning.
Arbetet som registrator/administratör är mångsidigt och omväxlande, och inkluderar uppgifter som:
Postöppning och diarieföring.
Dokumenthantering och arkivering.
Övergripande administrativa arbetsuppgifter.
Eftersom tjänsten innebär ett nära samarbete med handläggare från olika avdelningar inom förvaltningen, blir du en viktig del av vårt gemensamma arbete för en rättssäker, effektiv och tillgänglig dokumenthantering.
I Hedemora kommun får du friskvårdsbidrag samt flera andra förmåner
Vi söker dig som har ett genuint intresse för struktur, ordning och offentlig dokumenthantering. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra.
Formella krav:
Du har en adekvat utbildning i registrering/arkivering.
Kompetens mot e-arkiv och erfarenhet som vi kan bedöma är relevant för arbetet.
Erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom offentlig sektor.
Vi ser gärna att du har vana av att jobba med administration inom kommunal verksamhet samt inom myndighetsutövning.
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
God digital kompetens samt erfarenhet i systemvetenskap.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med arkiv eller registratur.
Kompetens eller likvärdig erfarenhet inom systemvetenskap är en merit.
Erfarenhet av verksamhetssystemet EDP Vision, eller liknande ärendehanteringssystem.
Erfarenhet av Geosecma, Artvise, OpenE eller liknande.
Erfarenhet av arbete med digitalisering eller e-arkiv.Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad och har förmåga att arbeta metodiskt och noggrant.
Du har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad i din kontakt med kollegor och handläggare.
Du är flexibel och trivs med att ha varierande arbetsuppgifter.
Du tar eget ansvar och har förmåga att driva ditt arbete framåt, även när det krävs uthållighet och fokus över tid.
ÖVRIGT
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi eftersträvar mångfald på vår arbetsplats.
Vi har gjort vårt mediaval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
