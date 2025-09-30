Arkivarie, Solna
2025-09-30
Vill du vara med och forma framtidens informationshantering? Vi söker nu en driven och strukturerad arkivarie som vill ta ett helhetsansvar för dokumenthantering inom PostNord. Du får en nyckelroll i att säkerställa att vår gemensamma kunskap bevaras, organiseras och är lättillgänglig - både idag och i framtiden.
Om rollen
Som arkivarie hos oss ansvarar du för att utveckla strategier och bygga strukturer för effektiv hantering, lagring och åtkomst av dokument och information. Du arbetar både operativt och strategiskt med fysisk och elektronisk arkivering, dokumentstyrning i SharePoint och kontakt med interna och externa samarbetspartners.
Exempel på arbetsuppgifter
- Dokumenthantering i SharePoint Online - ansvarig för våra centrala lagringsytor
- Stöd och rådgivning till verksamheten i dokumenthanteringsfrågor
- Koordinering av e-arkiv och skanningsuppdrag
- Direktkontakt med vår arkivdepå (Depona) - leveranser, sökningar, gallring och administration av användare
- Registrering av ärenden och avancerade sökuppdrag
- Ansvar för flera fysiska arkiv
- Hantering av inkommande post och mejl till en funktionsmaillåda
- Uppdatering och skapande av instruktioner och rutiner
- Kontaktperson för arkivmaterial förvarat hos Riksarkivet
- Hantera löpande ärenden gällande ansvarsområdet
Vad du tar med dig
- Relevant akademisk examen inom exempelvis humaniora, samhällsvetenskap eller historia och utbildning (minst 60-120 p) inom arkivvetenskap
- Minst 5 års erfarenhet som arkivarie, gärna från en större organisation
- Mycket goda kunskaper i office paketet (Microsoft 365), dokument-/ärendehanteringssystem och ett stort intresse för digitala verktyg och system
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vem du är
- Självständig, strukturerad och noggrann
- Flexibel och lösningsorienterad
- God samarbetsförmåga och lätt att skapa relationer
- Kommunikativ och initiativtagande
- Du är unik; vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Välkommen med din ansökan Vi gör ett urval av kandidater löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan. Undrar du något över tjänsten? Mejla till susanna.aronson@postnord.com
. Vi ser fram emot att höra från dig!
För fackliga kontaktpersoner se Fackliga kontakter.
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel.
