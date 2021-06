Arkivarie/Registrator - Osby kommun, Kommunstyrelseförvaltning - Biblioteksassistentsjobb i Osby

Osby kommun, Kommunstyrelseförvaltning / Biblioteksassistentsjobb / Osby2021-06-29Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.Vi kan - vi vill - vi vågar! Vågar du?2021-06-29Kanslienheten, där arkivarien/registratorn finns, ansvarar för nämndadministration och ärendehantering för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt hälsa- och omsorgsnämnden.Därutöver ansvarar enheten för sammanträdesservice samt ger kommunens centrala beslutsfunktioner stöd och service.En utmärkt möjlighet för dig som vill vidare i karriären eller är nyexaminerad!Som arkivarie kommer du att arbeta med det övergripande ansvaret för arkivet, diarieföra, informera och ge råd till arkivets användare. Du kommer att fungera som kommunens expert i arkivfrågor. Du kommer även att strukturera upp och sortera de befintliga dokument som finns att tillgå och se till att ordningen efterföljs för det dagliga arkivarbetet. Detta innebär bland annat att ordna och förteckna myndighetens arkiv, utföra gallringsutredningar och utarbeta riktlinjer och vägledningar samt ge råd och stöd i dokumenthanteringsfrågor.Du håller i utbildningar och information, lämnar ut allmänna handlingar och gör sekretessbedömningar.Som registrator har du en stödjande roll. Arbetet innefattar dagligt löpande registratorsarbete såsom hantering av inkommande handlingar och diarieföring i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Lex. Arbetet innefattar kommunikation med såväl interna som externa frågeställare, via telefon och e-post. Du kommer att vara rådgivande i diarieföring och dokumenthantering till hela kommunen samt vara delaktig i interna utbildningar/informationsinsatser. Du kommer även att utveckla och implementera nya rutiner och arbetsmetoder i registraturen tillsammans med övriga kollegor på kanslienheten. Tjänstgöringen följer myndighetskravet på öppethållande och innefattar arbete på klämdagar.Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning inom arkiv- och informationsvetenskap eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet som vi bedömer som likvärdig. Du har goda kunskaper om de regler som styr hanteringen av allmänna handlingar.Kunskaper i kommunalrätt, offentlighet- och sekretesslagstiftning och förvaltningsrätt som du förvärvat via utbildning eller genom arbetslivserfarenhet är meriterande. Tjänsten kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift i svenska språket.Utöver utbildning och erfarenhet kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och eftersom du kommer att ha mycket kontakt med andra människor krävs det att du har god samarbetsförmåga. Du är engagerad i ditt yrkesområde och är skicklig på att planera och organisera ditt arbete.Gällande arbetet som registrator söker vi dig som har aktuell erfarenhet av arbete som registrator eller med motsvarande dokumenthanteringsarbete. Du ska ha arbetat inom offentlig sektor och ha goda kunskaper om hantering av allmänna handlingar. Positivt är också om du har erfarenhet av att hålla i utbildningar eller att vara handledare.Du har ett intresse för dagligt löpande arbete med dokumenthantering. Du är serviceinriktad, självgående och strukturerad med stor samarbetsförmåga. Du har ett intresse för arbete som innebär att ge god service och stöd och förstår kommunikationens betydelse i detta.Vi ser gärna att du är flexibel, kan ta egna initiativ och har en hög kvalitetsmedvetenhet i ditt arbete. Vidare har du ett intresse för, och kunskap i, IT-frågor och ärendehanteringssystem. Du har förmåga att jobba mot i förväg angivna tider och har förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter.Tillsvidareanställning förutsätter att säkerhetsprövning är genomförd och godkänd.ÖVRIGTVi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast eller efter överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-08Osby kommun, Kommunstyrelseförvaltning5835889