Arkivarie
Läkemedelsverket / Bibliotekariejobb / Uppsala Visa alla bibliotekariejobb i Uppsala
2026-08-02
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På Läkemedelsverket jobbar vi för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden. Välkommen att göra skillnad tillsammans med oss!
Är du noggrann, kunnig, och intresserad av att utveckla Läkemedelsverkets informationshantering? En av våra arkivarier går vidare till andra uppdrag inom myndigheten, därför söker vi nu dig, en lösningsorienterad arkivarie till enheten för informationshantering.
Vår verksamhet
Läkemedelsverkets arkivfunktion ingår i Enheten för informationshantering. Enheten ansvarar för såväl operativ som strategisk ärende- och dokumenthantering genom arkivfunktionen och huvudregistraturen. Idag bemannas arkivfunktionen av fyra personer.Publiceringsdatum2026-08-02Arbetsuppgifter
Som arkivarie på Läkemedelsverket arbetar du med övergripande arkiv- och informationshantering och myndighetens system för bevarande av elektroniska handlingar. Du arbetar strategiskt med att utarbeta styrande dokument och utformar Läkemedelsverkets arkivredovisning, exempelvis myndighetens klassificeringsstruktur. Du gör bevarande- och gallringsutredningar och jobbar nära verksamheten genom att utbilda och ge stöd i frågor som rör arkiv, elektroniskt bevarande och dokumenthantering. I arbetet gör du informationshanteringsplaner, processbeskrivningar och ansvarar för arkivredovisning samt inte minst ett långsiktigt bevarande av Läkemedelsverkets allmänna handlingar, både i digitalt och analogt format. Du arbetar nära kollegor inom säkerhetsenheten med frågor som rör till exempel säkerhetsskydd och informationsklassning. Du deltar även i olika utvecklingsprojekt, exempelvis verksövergripande ärendehanteringssystem och samverkar med olika delar av verksamheten. Bakgrund
Vi söker dig som har goda kunskaper om och erfarenhet av arbete inom såväl digital som fysisk arkiv- och informationshantering. Du har en akademisk examen inom arkiv- och informationsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har minst några års erfarenhet av att arbeta inom offentlig förvaltning, inom området arkiv- och informationshantering och har praktisk erfarenhet av att informera och utbilda inom ditt område. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
Du bör ha ett intresse för processtänk och hela informationsflödet inom e-förvaltning samt för förändrings- och utvecklingsarbete. Det är även meriterande om du har erfarenhet av:
att arbeta med e-arkiv och e-förvaltning
att genomföra bevarande- och gallringsrutredningar
att utforma informationshanteringsplaner
att arbeta med att genomföra processkartläggning
att arbeta med informationssäkerhet
att arbeta i Klara arkivförteckningssystem och processverktyget VisAlfa.
Dina personliga egenskaper
Du är en noggrann, strukturerad och initiativrik person som har god förmåga att självständigt planera, organisera och slutföra ditt arbete. Du har även en god analytisk och kommunikativ förmåga. Du är pedagogisk och serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med medarbetare på organisationens alla nivåer. Du tycker om att arbeta med många olika kontakter och ser utbildning av verksamheten som en naturlig del av arbetet. Du har en stor förståelse för vikten av säkerhet inom informationsområdet. Du jobbar tillsammans med övriga tre arkivarier, och ser det som självklart att både dela arbetsuppgifter och ta eget ansvar att driva frågor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Enheten för informationshantering
Diarienummer: 2.4.1-2026-056032
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta enhetschef Anna Widén, tillgänglig från och med vecka 33. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.1-2026-056032". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078), https://www.lakemedelsverket.se/sv
Dag Hammarskjölds väg 42 (visa karta
)
751 03 UPPSALA Arbetsplats
Läkemedelsverket Jobbnummer
10017929