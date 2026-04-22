Arkivarie
Linnéuniversitetet / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-04-22
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linnéuniversitetet i Växjö
, Uppvidinge
, Nybro
, Kalmar
, Västervik
eller i hela Sverige
Universitetsledningens kansli främsta uppdrag är att vara ett strategiskt och beredande stöd till universitetets ledningsprocesser. Kansliet arbetar utifrån universitetets mål och vision med att samordna arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning, genomföra utredningar, bedriva verksamhetsutveckling och kvalitetssäkringsarbete. I det senare inkluderas universitetets myndighetsansvar såsom diarieföring, bevarande av handlingar och arbete med interna regelverk, rättssäker och tydlig beslutsstruktur samt relevant juridik. Inom avdelningen finns cirka 30 anställda med placering i Kalmar och Växjö. Kansliet leds av en avdelningschef.
Sektionen för arkiv och registratur är en av kansliets två sektioner. Sektionen har det övergripande ansvaret för universitetets arkiv och registratur och är stöd vid bevarande och utlämnande av handlingar. Universitetets registratorer och arkivarier samverkar i detta arbete och i utveckling av arbetssätten. Sektionen leds av en sektionschef. Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Vi söker en arkivarie som kan stärka vår sektion. Du kommer ha rollen som specialist inom informationshantering och ska bidra till utveckling och förvaltning av universitetets arkiv med fokus på hantering av det fysiska arkivet, men även utveckling av den elektroniska arkiveringen tillsammans med universitetets e-arkivarie. I tjänsten ingår också att delta i andra utvecklingsprojekt och genomföra utbildningsinsatser. Du kommer att bistå i det universitetsgemensamma forskningsdatastödet.
Utöver att ha en framträdande roll i utvecklingen av Linnéuniversitetets arkivering, innehåller arbetsuppgifterna bland annat:
Hantera universitetets arkivbestånd både analogt och digitalt, och förteckna inkommande leveranser
Delta i utredning, uppdatering och förvaltning av universitetets klassificeringsstruktur
Utreda och tillämpa gallring, genomföra bevarande- och gallringsutredningar
Delta vid e-arkiveringsleveranser
Ge verksamheten kvalificerat stöd i frågor inom området
Delta i upprättande av styrande dokument och arbetsrutiner kring informationshantering och arkiveringKvalifikationer
Krav: Du ska ha en akademisk examen inom relevant område samt erfarenhet av arkivarbete och digitalt bevarande. Du ska i första hand ha minst 60 högskolepoäng i arkivvetenskap alternativt i andra hand bedömas ha goda förutsättningar att genomföra motsvarande studier under det första anställningsåret.
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av förtecknande och redovisning av arkiv, både enligt allmänna arkivschemat och verksamhetsbaserad arkivredovisning
Erfarenhet av att arbeta som, e-arkivarie, IT-arkivarie eller i en liknande roll med praktisk erfarenhet av digital arkivering och leveranser till e-arkiv
Erfarenhet av att arbeta med informationshantering inom offentlig förvaltning och god kännedom om relevant regelverk
Erfarenhet av informationshantering och arkivering vid ett lärosäte, inklusive lagring av forskningsdata
Erfarenhet av att arbeta med förbättringsarbete och utvecklingsprojekt
Personliga egenskaper som krävs för tjänsten är att du har mycket god samarbetsförmåga och kan utan svårigheter kommunicera frågor inom arkivområdet med människor som saknar din yrkeskompetens. Du delar gärna med dig av dina kunskaper och sätter stort värde i att hitta lösningar tillsammans med andra. Du är lösningsinriktad, van att ta eget ansvar och är kvalitetsmedveten. Du har förmåga att arbeta med många uppgifter samtidigt, liksom förmåga att driva arbete framåt och leverera överenskomna resultat i tid.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor:
Anställning och omfattning: Tillsvidareanställning, heltid. Anställningen inleds normalt med 6 månaders provanställning.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort är Växjö, men resor till Kalmar förekommer inom tjänsten.
Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan Kontakt
Sektionschef: Maria Eriksson mailto:maria.eriksson@lnu.se
Frågor gällande anställningsvillkor besvaras av HR-partner Stina Andersson, mailto:stina.andersson@lnu.se
Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123806". Omfattning
Linnéuniversitetet
https://lnu.se/
352 52 VÄXJÖ Jobbnummer
9868378