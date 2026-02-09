Arkivarie
2026-02-09
Ekobrottsmyndigheten förebygger, upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Våra 800 medarbetare har olika kompetenser och yrkesroller, såsom åklagare, poliser, ekobrottsutredare, administratörer och andra specialister, som alla arbetar tillsammans mot ekobrott. Det är vår unika styrka.
Är du en erfaren arkivarie och vill du vara med och bidra till målet att bekämpa ekonomisk brottslighet? Då ska du söka tjänsten som arkivarie hos Ekobrottsmyndigheten. Vi erbjuder en arbetsplats där du arbetar i en händelserik miljö tillsammans med kvalificerade och engagerade medarbetare.
Arbetsplats Rättsenheten vid Ekobrottsmyndigheten ansvarar bl.a. för att ge rättsligt stöd till myndighetens olika delar. Vid rättsenheten finns funktioner för rättsliga frågor, arkiv och registratur. Enheten tar fram promemorior och metodstöd samt medverkar i utbildningar och andra kompetenshöjande insatser inom myndigheten. Enheten ansvarar även för att besvara remisser och lämna yttranden samt hanterar frågor som rör sekretess och personuppgiftsbehandling. Enheten har en nära samverkan med andra myndigheter med angränsande uppdrag.
Myndighetens centrala arkivfunktion är placerad vid rättsenheten vid myndighetens huvudkontor i Stockholm. Arkiv- och registratorsfunktionen arbetar med informationshanteringsfrågor såsom dokumenthantering, dokumentation, sekretess och personuppgiftsbehandling samt ansvarar för myndighetens centrala arkiv och registratur. Vi söker nu en ny kollega som är en erfaren arkivarie.
Arbetsuppgifter Tjänsten är bred och omfattar såväl löpande arbete som utveckling av verksamhetsstöd för en ändamålsenlig ärendehantering och arkivering. Hos oss kommer du bl.a. att arbeta med arkiv- och dokumenthanteringsfrågor såsom att
medverka i och driva utvecklingsprojekt
genomföra gallringsutredningar
utveckla och förvalta e-arkiv
ta fram och implementera nya rutiner för dokumenthantering och diarieföring i samarbete med verksamheten
ansvara för myndighetens arkivredovisning
ge stöd till olika delar av organisationen i frågor som rör arkiv- och dokumenthanteringsfrågor.
I tjänsten ingår samverkan med andra myndigheter och medverkan i och framtagande av utbildningar och andra kompetenshöjande insatser. I tjänsten ingår också praktiskt arkivarbete såsom förtecknande, verkställande av gallring, arkivleveranser och hämtning av handlingar m.m. samt att vid behov bistå registraturen.
I tjänsten kan även ingå andra frågor inom informationshantering.
Krav Vi söker dig som har
avslutad akademisk utbildning varav minst 60 hp inom arkiv- och informationsvetenskap
erfarenhet av arbete med arkivfrågor i offentlig verksamhet
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Det är meriterande om du utöver ovan även har
erfarenhet från arbete inom rättsväsendet
erfarenhet av arbete med Platina och e-arkiv
erfarenhet av arbete med processkartläggningar och gallringsutredningar
erfarenhet av att arbeta med utvecklingsprojekt inom arkivområdet
erfarenhet av arbete med utlämnande av allmänna handlingar samt sekretessfrågorPubliceringsdatum2026-02-09Dina personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.
Som person är du noggrann och gillar att jobba självständigt. Arbetsuppgifterna förutsätter att du har initiativförmåga, ansvarskänsla samt att du har ett intresse för förändrings- och utvecklingsarbete. Du har en förmåga att lösa komplexa frågor utifrån flera perspektiv och regelverk samt att du kan föredra komplexa frågor på ett pedagogiskt sätt. En del av arbetet sker i samverkan med myndighetens operativa verksamhet. Det ställer krav på att du har hög samarbetsförmåga och integritet.
För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten så vill och kan du arbeta i enlighet med myndighetens medarbetarpolicy, EBM-modellen.
Kontaktpersoner Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta tf rättschef Karin Mostad, tfn. 010-562 90 38.
Fackliga företrädare för Saco-S är Henrik Lundin, tfn 010-562 91 72, för ST Karin Hallström Norberg, 010-562 91 71 och för Polisförbundet Sofia Ask, tfn 010-563 87 10.
Information om anställningen Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning
Tjänstebenämning: Arkivarie
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
På Ekobrottsmyndigheten jobbar vi med att utveckla våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Det finns goda förutsättningar för kompetensutveckling, friskvård samt en bra balans mellan arbete och privatliv.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomföras innan beslut om anställning fattas.
Ansök Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 2 mars 2026. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen Ekobrottsmyndigheten, Box 6001, 102 31 Stockholm.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
