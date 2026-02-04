Arkivarie
2026-02-04
Kommunikations- och informationsavdelningen
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet
Regionarkivet är beläget på bekvämt avstånd från Uppsala resecentrum. Här förvaras knappt 6 hyllkilometer fysiska arkiv från 1700-talets slut till 2020-talet från Region Uppsalas olika verksamheter. Vi ingår också i R7e-arkiv och arbetar mycket med digitala arkiv. Hos oss arbetar för närvarande tolv personer, varav 10 arkivarier och två arkivadministratörer.
Ditt uppdrag
Du kommer ingå i en grupp med ett ansvar för depåfrågor och som arbetar med att ordna och förteckna arkiven. Du kommer även, tillsammans med andra arkivarier, att bemanna expeditionen och hjälpa till med arkivrelaterade frågor från forskare, allmänheten och den egna organisationen.Publiceringsdatum2026-02-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning som arkivarie, eller en utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av arbete med förfrågningar inom arkivverksamhet och service till allmänheten. Erfarenhet från att ha ordnat och förtecknat arkiv är meriterande liksom att ha arbetat med arkivvård.
Din kompetens
Du är serviceinriktad och har lätt för att skapa god kontakt med andra. Vidare arbetar du strukturerat och planerar ditt arbete effektivt. Du är noggrann, flexibel och har god samarbetsförmåga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Tjänsten är ett vikariat på heltid med tillträde från den 23 februari till och med den 31 juli 2026. Vi erbjuder också dig en möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i en av Sveriges snabbast växande regioner. Välkommen till en vänlig arbetsplats mitt i Uppsala där vi skapar samhällsnytta. Regionarkivet är centralt beläget, nära Resecentrum - att pendla hit är enkelt. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Derya Genel, derya.genel@regionuppsala.se
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan till oss.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK12/2026". Omfattning
