Arkivarie
2026-01-30
Har du ett starkt intresse för ordning, struktur och informationsförvaltning? Vi söker nu dig som tillsammans med engagerade kollegor vill bidra till en rättssäker och effektiv hantering av Säkerhetspolisens fysiska och digitala arkiv.
Bli en del av helheten. Tillsammans skyddar vi Sverige.
Det här är ditt uppdrag
Säkerhetspolisens moderna historia sträcker sig över 100 år. I myndighetens arkiv finns mycket bevarat av det som inkommit eller använts av svensk säkerhetstjänst under åren som gått. I arkivet samsas idag historien med den moderna hanteringen av nutida handlingar.
I rollen som arkivarie gör du en viktig insats för att säkerställa att Säkerhetspolisens allmänna handlingar hanteras korrekt och effektivt. Dina arbetsuppgifter innefattar både arbetsgruppens gemensamma uppgifter samt egna uppdrag och ansvarsområden. Du ingår i en arbetsgrupp med ansvar för den dagliga arkivhanteringen, vilket gäller både elektronisk dokumenthantering såväl som hantering av det fysiska arkivet.
Tillsammans med drivna kollegor arbetar du med en långsiktig och hållbar informationsförvaltning. Du säkerställer att arkivfrågor omhändertas som en del i hela livscykelprocessen och du är med och utformar strategier för en hållbar och långsiktig elektronisk informationsförvaltning utifrån gällande regelverk.
Du ger du stöd och utbildning till Säkerhetspolisens medarbetare i förvaltningsfrågor som rör arkiv- och informationshantering samt genomför arkivrelaterade visningar.
Du är delaktig i införandet av ett system för långsiktigt bevarande av elektroniska handlingar (e-arkiv) samt i upprätthållande och uppdatering av verksamhetsbaserad arkivredovisning.
Din placering är på huvudkontoret i Solna och arbetet utförs på plats, vilket innebär att du inte har möjlighet att arbeta på distans. Resor inom Sverige kan förekomma undantagsvis.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Det är endast du som uppfyller nedanstående krav som kan bli aktuell för tjänsten:
Relevant akademisk utbildning där arkivvetenskap ingår alternativt annan utbildning som Säkerhetspolisen bedömer relevant för tjänsten
Aktuell arbetslivserfarenhet som Säkerhetspolisen bedömer relevant för tjänsten
Kunskap om regelverket kring registerfrågor, offentlighet och sekretess
Goda kunskaper i Office-paketet
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
Erfarenhet av arbete som arkivarie i offentlig förvaltning
Erfarenhet av ordnande och förtecknande av arkiv
Erfarenhet av arbete med utbildningsinsatser och informationsspridning
God kunskap om aktuella standarder avseende elektronisk ärende- och dokumenthantering
Erfarenhet av digitaliseringsarbete samt E-arkiv
Det här är kollegan vi söker
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som med nyfikenhet och engagemang bidrar till ett lösningsorienterat arbetsklimat. Du är flexibel och har lätt för att hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt. Du arbetar med såväl kortare uppdrag som med uppdrag som sträcker sig över längre tid och du har en god förmåga att kunna växla mellan dem. Med ett tydligt helhetsperspektiv har du förmåga att lyfta blicken och se ditt uppdrag i relation till verksamheten och myndigheten som helhet.
Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp. I rollen har du många kontaktytor och det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och är bra på att bygga relationer. Det handlar om att på ett naturligt sätt skapa och upprätthålla förtroendefulla kontakter, såväl inom den egna gruppen som inom myndigheten i stort.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätter vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande och god förståelse för informationssäkerhet samt sekretessfrågor.
Anställningsvillkor och förmåner
Anställning vis Säkerhetspolisen innebär inplacering i säkerhetsklass som kräver svenskt medborgarskap. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
www.sakerhetspolisen.se,
kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss samt om våra förmåner.
Så tar du kontakt med oss
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ringa verksamhetens rekryteringsansvarig på tfn 010-568 95 32. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult, tfn 070-985 31 05.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se
Ansökan ska ha kommit in senast 2026-02-22. Så ansöker du
