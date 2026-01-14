Arkivarie
2026-01-14
Stockholms universitetsbibliotek är ett universitetsbibliotek i framkant.
Vi är ledande inom öppen vetenskap och erbjuder högkvalitativa tjänster inom hela vår verksamhet. Vår bredd omfattar allt från traditionella bibliotekstjänster till vetenskaplig publicering, hantering av forskningsdata samt universitetets arkiv- och registratur.
Vill du kombinera expertkunskap med praktiskt arkivarbete och samtidigt bidra till att utveckla arkiv- och registraturkompetensen inom myndigheten? Då är detta anställningen för dig! Vi söker nu en arkivarie till universitetets centrala arkiv- och registraturfunktion. Merparten av arbetstiden kommer att vara förlagd till tre av universitetets institutioner.
Anställningen är placerad på den centrala arkiv- och registraturfunktionen, som ansvarar för att utveckla och förvalta Stockholms universitets arkiv- och registraturverksamhet. Vi arbetar med att ta fram gemensamma rutiner, processer och styrdokument samt säkerställer att de följs. Vi ansvarar för att tillgängliggöra och förvalta både fysiska och digitala arkiv. Totalt arbetar cirka 12 personer inom funktionen. Mer information om oss finns på: https://www.su.se/stockholms-universitetsbibliotek/
https://medarbetare.su.se/stod-och-service/arkivering-och-diarieforingPubliceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som arkivarie på tre av universitetets institutioner, enligt ett regelbundet schema, samtidigt som du har en fot på den centrala verksamheten.
Som arkivarie ansvarar du för att upprätta, dokumentera och genomföra processer för arkivering vid institutionerna - både för analogt och för elektroniskt material. Visst arbete med registrering av handlingar i diariesystemet kommer förekomma.
Du kommer också behöva pedagogiskt stödja och utbilda andra inom myndigheten i arkivering och registrering av handlingar. Du är experten på arkivarbete på institutionen med uppbackning från centrala arkivfunktionen. Du kommer ha rollen arkivvårdare på institutionerna, vilket definieras bl. a. utifrån https://medarbetare.su.se/vart-su/styrning/regelboken/arkivering-och-diarieforing/handlaggningsordning-for-arkiv--och-registraturorganisationen.
Du kommer även regelbundet arbeta med att besvara förfrågningar och ta fram handlingar från de centrala arkiven.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad arkivarie med några års erfarenhet, gärna från högskole- eller universitetssektorn eller annan större offentlig verksamhet. Du har ett stort intresse för service och trivs med varierande arbetsuppgifter inom både fysiska och digitala arkiv.
Du är självgående, strukturerad och har lätt för att samarbeta. Du har god förmåga att planera ditt arbete och ta ansvar för att det genomförs. Du är lösningsorienterad och delar gärna med dig av din kunskap. Du behöver kunna hantera flera projekt parallellt och att arbeta på olika fysiska arbetsplatser inom campus.Kvalifikationer
- akademisk examen med minst två terminer arkivvetenskap eller liknande utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren
- några års erfarenhet av arbete med arkivverksamhet inom högskole- och universitetssektorn eller annan större offentlig verksamhet
- goda allmänna IT-kunskaper, inklusive Microsoft Office
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande:
- erfarenhet av registraturarbete
- erfarenhet av att hantera förfrågningar och utlämnande av allmänna handlingar
- erfarenhet av systemen Visual Arkiv och W3D3
- erfarenhet av någon typ av pedagogisk verksamhet eller uppdrag.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde tidigast 1 april enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av sektionschef Eva Dahlbäck, tfn 08-16 27 06, mailto:eva.dahlback@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning
