Arkivarie
2025-12-11
Vi är Göteborg.
Nu söker vi dig som vill arbeta hos oss som arkivarie och bli en del vår kanslienhet!
Tjänsten är placerad på kanslienheten och medarbetarna vid enheten arbetar med frågor bland annat inom områdena ärendehantering, nämndadministration, arkiv, registratur, juridik och IT-samordning. Enhetens uppdrag är under utveckling där förändring av både arbetssätt och processer inom det administrativa området kommer att vara i fokus de kommande åren.
Som arkivarie på Intraservice har du en central roll i arbetet med att utveckla och förvalta både analoga och digitala arkiv. Du kommer att arbeta strategiskt med långsiktigt digitalt bevarande och vara delaktig i överföringen av nämndens information till framtida mellan- och slutarkiv.
I din vardag stöttar du verksamheten genom att ta fram tydliga riktlinjer och rutiner samt ge professionellt råd och stöd inom hela arkivområdet. Du kommer ingå i interna nätverk där du samarbetar med kollegor från olika delar av förvaltningen.
Rollen innebär många kontaktytor både inom och utanför Intraservice. Du kommer att arbeta i gränslandet mellan Intraservice roll som förvaltningen och nämndens uppdrag som intern tjänsteleverantör av bland annat av IT-stöd till Göteborgs Stads verksamheter.
Som arkivarie spelar du en viktig roll i att säkerställa att lagar och bestämmelser följs, samtidigt som du är ett uppskattat stöd i frågor som rör arkiv och informationshantering. Här får du kombinera service, struktur och utveckling - och vara med och påverka hur stadens information tas om hand både idag och i framtiden.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från högskola eller universitet inom arkiv- och informationsvetenskap, eller annan relevant utbildning och erfarenhet som motsvarar tjänstens krav.
Du har goda kunskaper om lagstiftning som arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen samt dataskyddsförordningen.
Vi ser att du har flera års erfarenhet av arbete som arkivarie inom offentlig förvaltning, gärna i en samordnande funktion. Du är van att hantera digital informationshantering, informationssäkerhet och dataskyddsfrågor. Uppdraget kräver dessutom att du kan utreda juridiska frågor som rör hantering, bevarande och gallring av allmänna handlingar utifrån gällande regelverk.
Det är meriterande om du har arbetat i verksamheter där leverans av IT-tjänster är central.
För att lyckas i rollen behöver du trivas med att ge service och vara lyhörd för behov och synpunkter från både interna och externa kontakter. Du är drivande, lösningsorienterad och har en god administrativ förmåga. Du kan även förmedla råd och stöd på ett tydligt och pedagogiskt sätt till olika målgrupper.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraservice
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
