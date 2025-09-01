Arkivarie
Statens Fastighetsverk / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter - däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader
samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
Arkiv- och informationsförvaltning är en del av myndighetens ledningsstöd. Vi säkerställer en enhetlig, korrekt och hållbar informationsförvaltning. Förvaltningen består idag av 20 medarbetare som stödjer den dagliga informationshanteringen samt tar sig an de långsiktiga utmaningarna och utvecklar förutsättningar för en modern informationsförvaltning.
Vill du lära dig mer om överlämnande av arkivbestånd? Vill du få praktisk erfarenhet inom området? Vill du bidra till att bevara vårt kulturarv? Då kan du vara vår arkivarie!
Din roll
Enheten förbereder för närvarande överlämnande av delar av myndighetens analoga arkivbestånd till Riksarkivet.
Dina arbetsuppgifter är av praktisk karaktär och består av att ordna och förteckna fysiska handlingar enligt allmänna arkivschemat. Du jobbar med kontorsdokument, fotografier och ritningar. I arbetet ingår även inventering, gallring, rensning och annan arkivvård. Du arbetar i team med ett flertal medarbetare på enheten.
Tunga lyft förekommer då packning och annan logistik ingår i arbetet inför överlämnandet av arkivbeståndet.
Rollen är tidsbegränsad från och med 2025-10-15, dock längst till och med 2026-09-30.Publiceringsdatum2025-09-01Profil
Vi tror att du är i början av din yrkeskarriär som arkivarie och vill omsätta dina teoretiska kunskaper i ett pågående projekt med Riksarkivet.
Vi söker dig som har:
• akademisk examen om minst 60 HP inom arkivvetenskap eller informationsvetenskap,
• god svenska i tal och skrift,
• god vana av att arbeta i digitala system där du söker och förtecknar information samt
• erfarenhet av samarbete i större team.
Det är meriterande om du har:
• kunskap av att läsa ritningar samt
• arbetat i uppdrag med skarpa deadlines.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har lätt att samarbeta, lära dig, är självgående och har vana att ta sig an uppgifter tillsammans med andra. Du är noggrann, stresstålig och pragmatiskt lagd. Du har förmåga att prioritera och organisera dina arbetsuppgifter och respekterar givna tidsramar.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Lenka Medin tfn 010-478 72 10.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Mer information
Anställningsform: Tjänsten är en särskild visstidsanställning (SÄVA) från och med 2025-10-15, dock längst till och med 2026-09-30. SFV avser att anställa en eller flera arkivarier.
Placering: Stockholm
Tillträde: Önskat tillträde 2025-10-15
Möjlighet till distansarbete: Det finns ingen möjlighet till distansarbete i denna tjänst.
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av vår medarbetarpolicy och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss | SFV.
Välkommen till oss! Ersättning
