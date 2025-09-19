Arkivadministratörer - Eskilstuna
Fortifikationsverket söker två arkivadministratörer till Eskilstuna. Har du erfarenhet av att läsa ritningar och är noggrann samt trivs i en serviceinriktad roll? Vill du vara med och bidra på en myndighet med lång historia och en viktig uppgift i vårt samhälle? Fortifikationsverket är en myndighet i stark tillväxt och vi har en viktig roll i utvecklingen av Sveriges totalförsvar. Tveka inte att söka om jobbet matchar med dig!
Fortifikationsverket är en statlig myndighet och en av Sveriges största fastighetsägare. Vårt uppdrag är att se till att det finns säkra fastigheter för att vi ska kunna skydda Sverige i händelse av kris eller krig och vi äger samhällsviktiga byggnader och bergrum, fastigheter på garnisonsområden, flygfält och marinbaser. Vi har en lång historia som sträcker sig tillbaka till år 1635 när Fortifikationen bildades. Det betyder att Fortifikationsverkets fastighetsbestånd är annorlunda och unikt och består av nya högteknologiska fastigheter till väldigt gamla och kulturminnesmärkta byggnader och anläggningar.
Din arbetsplats - en myndighet som utvecklas och växer
Till enheten för informationsförvaltning i Eskilstuna söker vi nu ytterligare kollegor. Vår enhet består idag av tre grupper med totalt 25 medarbetare och vi ansvarar för myndighetens diarium samt handlings-, ritnings- och fastighetsarkiv och processen hantera information. Det innebär att enheten styr, samordnar och följer upp dessa områden.
I vårt uppdrag ingår att säkerställa att övrig verksamhet får hjälp med de underlag de behöver i rätt tid och med hög kvalitet samt att allmänheten får svar på sina frågor om utlämnande av allmän handling. Vi hanterar mycket säkerhetsskyddsklassat material.
Arkivgruppen består av sju medarbetare i rollerna två arkivarier, e-arkivarie och tre arkivhandläggare. Vi utökar nu och söker två arkivadministratörer som ska jobba med att scanna och registrera ritningar samt även andra i arkivet förekommande arbetsuppgifter.
Gruppen ansvarar för myndighetens arkiv och styr och stöttar i frågor som rör myndighetens informationshantering. Vi är i tillväxt och har i uppdrag att öka användandet av digitaliseringens möjligheter. Ett led i det arbetet är att digitisera det stora ritningsarkivet vilket också kommer ingå i dessa tjänster.
Arbetet inkluderar en del fysiska moment i arkiven som att hantera och flytta samt sortera enklare arkivmaterial. Resor ingår också i tjänsten och de planerar vi tillsammans.Publiceringsdatum2025-09-19Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning. Du har tidigare erfarenhet från arbetslivet där du levererat goda resultat. Det är också ett krav att du är digital det vill säga att du med lätthet lär dig och använder digital teknik för att hantera information samt att du har goda kunskaper i administrativa stödsystem. Vi vill att du har god läs- och sifferförståelse samt att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift och det krävs även att du har B-körkort.
Det är meriterande med kompetens i följande:
• Kunskaper i PDM-system.
• Erfarenhet av arbete med att läsa ritningar.
• Erfarenhet av scanning.
• Erfarenhet av registrering av teknisk dokumentation.
• Erfarenhet av arbete i arkiv.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är strukturerad, följer interna säkerhetsrutiner och jobbar metodiskt efter gällande regler och rutiner. Vi är ett tight gäng som jobbar tillsammans och vi vill att du samarbetar väl, är prestigelös och anpassningsbar. Som person tycker du om att arbeta även med monotona arbetsuppgifter och du gör vad som krävs för att nå goda resultat. Du organiserar och planerar ditt arbete väl, följer gällande processer, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du är lösningsorienterad, en lagspelare och gillar även att jobba fysiskt när det behövs.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Vår arbetsplats finns på bara några minuters promenadavstånd från resecentrum.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort Eskilstuna. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras i din befattning.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 8 oktober. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Nils Mossberg, 010- 44 45 772 eller rekryteringsspecialist Eva Bjälkander 010-44 44 592. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
