Åt vår kund söker vi en Arkitekt
Uppdragsbeskrivning
Kunden erbjuder rederier, hyresgäster, stockholmare och turister åtkomst till Stockholm och regionen genom att tillhandahålla modern hamnanknuten infrastruktur och service - där säkerhet och miljö är i fokus.
Det här gör kunden genom att:
Erbjuda kajplatser och anläggningar till främst färje-, kryssnings- och containertrafik
Vårda och utveckla hamnar och innerstadens kajer
Främja skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik
Vara en effektiv och lönsam partner.
Bakgrund:
För att ha möjlighet att elansluta kryssningsfartyg i Frihamnen behöver elnätet förstärkas och en ny fördelningsstation placeras på Frihamnspiren eller i närheten. Ellevio kommer inom kort påbörja en nätutredning på hur detta ska genomföras. Preliminärt byggs fördelningsstationen för 58 MW. Stationen ska även försörja den nya stadsdelen i Frihamnen och Loudden med elektricitet. Stationen kommer att uppföras och driftas av Ellevio, men kunden ska driva den inledande utredningen kring placering och gestaltning. Arbetet behöver inte utföras på plats.
Uppdragsbeskrivning:
Ditt uppdrag består i att tillsammans med kunden och Ellevio ta fram en möjlig lokalisering av fördelningsstationen och att ta fram ett gestaltningskoncept för byggnaden. Ellevio kommer att ge input med bland annat storleksangivelser på anläggningens delar medan kunden ger input om bland annat framtida utveckling i området. Avstämningar med Stockholms Stads stadsbyggnadskontor och exploateringskontor kommer vara en del i uppdraget.
Målet är att uppdraget ska resultera i ett förslag till lokalisering och gestaltning som alla inblandade parter är nöjda med och kan arbeta vidare med.
Obligatoriska krav
Ha erfarenhet av att gestalta liknande tekniska anläggningar i urbana lägen.
Ha erfarenhet av att tätt samarbeta med nätägare och markägare i liknande projekt.
Ha god kunskap i stadsbyggnadsprocessen i en större stad.
