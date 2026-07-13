Arkeolog/antikvarie
Länsstyrelsen i Västernorrlands län / Samhällsvetarjobb / Härnösand Visa alla samhällsvetarjobb i Härnösand
2026-07-13
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Vi på Länsstyrelsen Västernorrland bidrar till hållbar regional utveckling i länet. Vi ser till djurens och människornas livsvillkor. Vi arbetar med natur- och kulturvärden. Och i händelse av en samhällsstörning, kris eller krig är vi med och samordnar skyddet av våra medborgare.
Vill du arbeta som arkeolog/antikvarie och genom dina kunskaper göra skillnad och bidra till utvecklingen i länet? Välkommen med din ansökan!
Beskrivning av enheten
Du kommer tillhöra myndighetens samhällsbyggnadsenhet. Där ansvarar vi för en mängd olika områden som: bostadsförsörjning, bostads- och energibidrag, klimatanpassning, kulturmiljö, samhällsplanering, prövning av överklaganden, juridiska konsultationer, administration av allmänna val och tillståndsgivning inom olika områden.
Den aktuella tjänsten kommer tillhöra sakområdet kulturmiljö. Denna funktion verkar för att de nationella kulturmiljömålen får genomslag i länet. Vi arbetar för att kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar bevaras och utvecklas som källor till upplevelser och kunskaper om vårt län. Funktionen består av sex medarbetare inom arkeologi och byggnadsvård.
Anställningen är ett vikariat för en av våra medarbetare som ska vara tjänstledig för att testa ett annat arbete. När vikariatet löper ut kan det därför bli aktuellt för oss att rekrytera till en tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Du kommer handlägga fornlämningsärenden enligt kulturmiljölagens andra kapitel. Det gäller till exempel tillstånds- och samrådsärenden, avverkningsärenden och rådgivning.
I tjänsten ingår också att hantera bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer och vård av forn- och kulturlandskap.
I tjänsten kan även en del samordningsuppgifter ingå som en del av kulturmiljöfunktionens uppdrag.Kvalifikationer
Din personliga lämplighet för tjänsten är viktig för oss. I rekryteringsprocessen kommer vi därför att lägga stor vikt vid dina erfarenheter, kunskaper och egenskaper.
För tjänsten krävs:
Akademisk examen med inriktning mot nordisk arkeologi eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arkeologiskt fältarbete.
B-körkort, eftersom resor inom tjänsten kan förekomma.
Det är särskilt meriterande om du har:
Erfarenhet av fornminnesinventering, till exempel inom arkeologiska utredningar.
Erfarenhet av kulturhistorisk utredning och värdering.
Erfarenhet av norrländsk arkeologi.
Goda kunskaper i kulturmiljölagens bestämmelser.
Det är också meriterande om du har:
Erfarenhet av ärendehandläggningen och/eller ekonomisk redovisning vid en myndighet.
Arbetat med GIS.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med kollegor med liknande arbetsuppgifter. Därför är samarbetsförmåga viktigt. Du behöver trivas med att arbeta i grupp samtidigt som du är självgående och tar ansvar för din uppgift. Du arbetar strukturerat och är tydlig i din kommunikation.
Den statliga värdegrunden genomsyrar allt som vi gör och vi förväntar oss att du som söker delar vår ambition om rättssäkerhet, god service till medborgarna och respekt för alla människors lika värde.
Din ansökan
I den här rekryteringen vill vi att du:
Bifogar CV/meritförteckning
Bifogar ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller tjänstens krav och meriter
Besvarar ett antal urvalsfrågor. Svaret på frågorna ligger till grund för vårt urval - det är därför viktigt att du besvarar frågorna noggrant.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta oss innan du går vidare med din ansökan. Ring vår växel (0611-34 90 00) och be dem koppla dig till HR-funktionen. Skicka inte in din ansökan digitalt.
Information om rekryteringsprocessen
Vi planerar att hålla intervjuer för denna tjänst i vecka 35.
Länsstyrelsen Västernorrland tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att de som går vidare i rekryteringen kan få genomföra ett arbetsprov.
Som en del av vår rekryteringsprocess gör vi bakgrundskontroller på de som kommer att erbjudas en tjänst hos oss. För att underlätta detta arbete vill vi att du är förberedd på att ladda upp relevanta underlag om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Mer om bakgrundskontroller och vår rekryteringsprocess hittar du på vår webbplats: Lediga jobb | Länsstyrelsen Västernorrland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Västernorrlands Län
(org.nr 202100-2445), https://www.lansstyrelsen.se/
Nybrogatan 15 (visa karta
)
871 86 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen Västernorrland Jobbnummer
10000483