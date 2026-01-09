Ärendehandläggare (Planhandläggare)
Uppdragsperiod: 2 mars 2026 - 30 september 2027
Plats: Göteborg
Omfattning: 100 %
Distansarbete: Upp till 50 % (enligt överenskommelse)
Option: 1 + 1 år (längst t.o.m. 30 september 2029)
Säkerhet: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs ej
Vi söker nu en Ärendehandläggare (Planhandläggare) till ett uppdrag med fokus på samhällsplanering och remisshantering. Rollen innebär att hantera och samordna remisser och ärenden från myndigheter, nätägare, domstolar och andra aktörer, med syfte att bevaka verksamhetens intressen och bidra till en effektiv utveckling och förvaltning av viktiga infrastrukturanläggningar.
Uppdraget passar dig som har erfarenhet av ärendeberedning kopplat till Plan- och bygglagen och som trivs i en roll med många kontaktytor, där struktur, tydlighet och kvalitet i handläggningen är avgörande.
Om rollen
Som ärendehandläggare ansvarar du för att samordna och besvara remisser inom ramen för flera olika lagstiftningar, exempelvis:
Plan- och bygglagen (PBL)
Miljöbalken
Ellagen
Väglagen
Remisserna kan beröra frågor som exempelvis vägplaner, naturreservat och områdesskydd, etablering av sol- och vindkraft, batterilager samt samråd från andra nätägare inför koncessionsansökningar.
Rollen är central för att säkerställa tydliga remissvar som både bevakar verksamhetens anspråk och skapar förutsättningar för utbyggnad och reinvestering av transmissionsnät och tillhörande anläggningar.
Du blir en del av enheten Samhällsplanering och arbetar i team tillsammans med ärendehandläggare, samhällskontakter, kommunkontakter, och koordinatorer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantera, bereda och samordna inkommande remisser och ärenden
Ta fram remissvar i dialog med interna specialister och externa aktörer
Bevaka verksamhetens intressen i plan- och tillståndsprocesser
Säkerställa att remissvar följer relevant lagstiftning och håller hög kvalitet
Bidra till effektiv handläggning och minska ledtider genom ett strukturerat arbetssätt
Delta i verksamhetsutveckling kopplat till processer och arbetssätt
Delta i samverkan med myndigheter, kommuner, nätägare och andra intressenter
Skallkrav
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:
Minst 2 års arbetslivserfarenhet inom samhällsplanering, med hantering och beredning av ärenden kopplade till Plan- och bygglagen (PBL)
Akademisk utbildning inom samhällsplanering eller annan relevant utbildning som bedöms likvärdig
God kännedom om relevant lagstiftning såsom PBL, Miljöbalken, Ellagen och Väglagen
God kännedom om relevant lagstiftning såsom PBL, Miljöbalken, Ellagen och Väglagen
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Uppdraget utförs med placering i Göteborg och möjlighet till distansarbete upp till 50 %
Möten kan förekomma på andra kontor, exempelvis i Sundbyberg eller Luleå
Resor kan förekomma och ersätts enligt gällande resepolicy
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
