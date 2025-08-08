Area Sales Manager till Din Maskin!
2025-08-08
Har du erfarenhet av teknisk försäljning och drivs av att förstå kundens behov på djupet? Vill du arbeta med marknadsledande varumärken i en bransch som präglas av innovation och långsiktighet? Då kan rollen som Area Sales Manager till Din Maskin vara rätt för dig!
Om Din Maskin
Din Maskin är en ledande aktör inom plåtbearbetningsmaskiner. Sortimentet täcker allt från stansmaskiner och kantpressar till avancerade produktionslinjer, automationslösningar och laserteknik. Vårt löfte till kunden är mer än en leverans - det är starten på ett långsiktigt partnerskap.Bolaget är en del av Pronect, en industrigrupp med över 7000 kunder, där teknik och kompetens förenas för att skapa verkligt kundvärde. Pronect ingår i familjeägda Liljedahl Group, med huvudkontor i Värnamo.
Om rollen
Som Area Sales Manager hos Din Maskin har du ett helhetsansvar för försäljningen i Mälardalen med omnejd. Din uppgift blir att driva affärer och bygga förtroendefulla relationer med både nya och befintliga kunder inom plåtbearbetningsindustrin. Du representerar några av branschens mest välrenommerade varumärken, däribland Mitsubishi Electric och Astes.
Du är ofta ute hos kund, identifierar behov och föreslår lösningar som matchar verksamhetens krav - med målet att skapa lönsamma, långsiktiga samarbeten. Rollen kräver ett nära samarbete med kollegor, leverantörer och tekniska partners. Tjänsten innebär resor med övernattningar i regionen.
Dina ansvarsområden
Bygga och utveckla affärsrelationer med såväl nya som befintliga kunder
Identifiera kundbehov och matcha dem med rätt teknisk lösning
Agera rådgivande partner inom plåtbearbetning
Arbeta strategiskt med försäljningsprocessen - från första kontakt till affärsavslut
Samverka med övriga säljare, leverantörer och supportfunktioner
Vem vi söker
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av teknisk försäljning och god förståelse för industrins förutsättningar. Du har med fördel arbetat inom plåt- eller tillverkningsindustrin, och är van vid att hantera hela försäljningskedjan.
Du är självgående, resultatorienterad och strukturerad i ditt arbete. För dig är det naturligt att bygga relationer och skapa förtroende, både internt och externt.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av försäljning inom plåtindustrin, tillverkningsindustrin eller liknande
God teknisk förståelse
Förmåga att arbeta strategiskt och målinriktat
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
God datorvana, särskilt inom Officepaketet
Vi erbjuder
Hos Din Maskin får du en trygg anställning i ett bolag som är etablerat, familjärt och samtidigt i framkant inom sin nisch. Du får en god introduktion och löpande kompetensutveckling, samt möjlighet att växa i rollen. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor och ett förmånspaket som speglar vår ambition att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi värnar om gemenskap och har ett aktivt fokus på kultur och trivsel.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Utgår från hemmakontor i Mälardalsregionen
Lön: Enligt överenskommelse
Är du redo att ta nästa steg i din säljkarriär?
Välkommen med din ansökan redan idag - urval kommer ske efter sommarsemestern och stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
