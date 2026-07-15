Area Sales Manager Sverige
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2026-07-15
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Area Sales Manager Sverige
Om du har byggt starka försäljningsrelationer inom livsmedelsindustrin och vet hur man utvecklar befintliga affärer samtidigt som man identifierar nya tillväxtmöjligheter – då kan detta vara rollen för dig.
Vikan är en ledande internationell tillverkare av professionella rengöringsverktyg och hygienlösningar för livsmedels- och dryckesindustrin, foodservice-sektorn, Facility Management/städbranschen samt offentliga verksamheter världen över. Med ett starkt rykte inom kvalitet, regelefterlevnad och långsiktiga kundrelationer bygger Vikan sin verksamhet på försäljningsexcellens, strukturerad kundhantering och marknadsdriven tillväxt.
Som Area Sales Manager för Sverige rapporterar du till Sales Manager Nordics och har det fulla kommersiella ansvaret för en av Vikans mest etablerade och strategiskt viktiga marknader i Norden.
Sverige är en väl etablerad marknad med en stark kundbas, långvariga kundrelationer och hög varumärkeskännedom. Ditt uppdrag blir att bygga vidare på dessa styrkor genom att fördjupa relationerna med befintliga kunder, skapa nya affärsmöjligheter och säkerställa fortsatt lönsam tillväxt på den svenska marknaden.
Det här är en strategiskt viktig roll som kombinerar långsiktig kundutveckling med praktiskt säljarbete ute på fältet. Rollen innebär stort ansvar och ger dig möjlighet att direkt påverka Vikans fortsatta framgång i Sverige.
Du utgår från hemmakontor och har stor frihet att planera dina aktiviteter, hantera din budget och genomföra din försäljningsstrategi. Rollen innefattar fullt budgetansvar, årliga avtalsförhandlingar, aktivitetsplanering samt månadsrapportering till Sales Manager Nordics. Du kommer att arbeta nära den andra Area Sales Manager i Sverige samt samarbeta med Area Sales Managers i övriga Norden.
Tjänsten innebär regelbundna resor inom södra Sverige, vanligtvis två till fyra dagar per vecka, även resor till skandinaviska länder förekommer. Vi tror att du är bosatt någonstans mellan Jönköping till Malmö.
Är du en självgående säljare som trivs ute hos kund, har god förståelse för livsmedelsindustrin och motiveras av att utveckla strategiska kundrelationer samtidigt som du ansvarar för din marknad – då kan detta vara rollen för dig.Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Du har både strategiskt och operativt ansvar för Vikans kommersiella närvaro på den svenska marknaden. Ditt huvudsakliga fokus är livsmedels- och dryckesindustrin, med kompletterande ansvar för foodservice, städsektorn och offentlig verksamhet.
Du stärker Vikans position på en redan etablerad marknad genom att utveckla befintliga kundrelationer, öka affärerna med nuvarande kunder och identifiera nya möjligheter inom strategiska segment, med särskilt fokus på slutanvändare inom livsmedels- och dryckesindustrin.
Du utvecklar och ansvarar för försäljningsrelationer med nyckeldistributörer och slutanvändare. Cirka 70 % av din tid tillbringas hos slutanvändare och 30 % hos distributörer.
Du genomför och följer upp försäljnings- och marknadsaktiviteter samt arbetar strukturerat och dokumenterat i Salesforce CRM.
Du genomför anläggningsbesök, ansvarar för dokumentation kopplad till regelefterlevnad (DoC) och använder Vikans digitala plattformar för att skapa värde för kunder och distributörer.
Du leder regelbundna affärsgenomgångar med viktiga beslutsfattare, sammanfattar möten och säkerställer att rätt interna resurser inom Vikan involveras för att stödja kundernas utveckling och långsiktiga samarbeten.
Du genomför gemensamma kundbesök tillsammans med säljkåren och Vikans applikationsspecialister för att stärka kundrelationer och identifiera utvecklingsmöjligheter.
Du håller utbildningar inom produkter och hygienkoncept för viktiga intressenter, inklusive distributörer och slutanvändare, med fokus på produkter, regelverk, livsmedelssäkerhet och Vikans digitala verktyg.
Du tar fram och underhåller den övergripande affärsplanen för Sverige, producerar månatliga försäljningsrapporter till Sales Manager Nordics samt genomför kvartalsvisa uppföljningar och justeringar för att säkerställa fortsatt lönsam tillväxt.
Du förhandlar och säkrar ömsesidigt fördelaktiga avtal med nyckelkunder på årsbasis i samarbete med Sales Manager Nordics.
Du representerar Vikan på branschmässor, utställningar och kundevent för att stärka varumärket och bidra till fortsatt tillväxt på den svenska marknaden.Kvalifikationer
Gedigen och dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning med bevisade resultat där försäljningsmål regelbundet uppnåtts eller överträffats.
Tidigare erfarenhet från livsmedelsindustrin – detta är ett krav för tjänsten.
Svenska som modersmål samt god professionell kommunikationsförmåga på engelska.
Dokumenterad förmåga att bygga, utveckla och bibehålla långsiktiga affärsrelationer med distributörer, nyckelkunder och slutanvändare.
Stark kommersiell förståelse och erfarenhet av att både utveckla befintliga kundrelationer och driva ny affärstillväxt.
Strukturerat och självständigt arbetssätt med förmåga att planera och driva arbetet från hemmakontor.
Vilja och möjlighet att resa inom Sverige samt vid behov till andra skandinaviska länder.
Meriterande
Erfarenhet av CRM-system, särskilt Salesforce.
Erfarenhet av ERP-system (Vikan använder AXAPTA) och/eller Business Intelligence-verktyg (Vikan använder Targit).
Erfarenhet av hygienregelverk, rengöringskoncept eller standarder för livsmedelssäkerhet inom livsmedels- och dryckesindustrin.
Deltagande på mässor och branschevenemang inom livsmedelsindustrin.
Tidigare erfarenhet från en skandinavisk eller internationell försäljningsorganisation.
Vi erbjuder
En strategiskt viktig roll med ansvar för en av Vikans starkaste marknader i Norden.
Möjligheten att vidareutveckla en redan etablerad kundbas samtidigt som du driver framtida tillväxt.
Flexibiliteten att arbeta hemifrån och planera din egen kalender och dina resor.
Tillgång till ett välkänt internationellt varumärke med stark marknadsposition inom hygienlösningar för livsmedels- och dryckesindustrin.
Strukturerat stöd genom Vikans Sales Excellence-program, CRM-system och nära samarbete med engagerade säljkollegor och tekniska specialister.
En roll som kombinerar strategisk kundutveckling, affärsutveckling och aktiv försäljning ute på fältet – perfekt för dig som drivs av affärer och vill kombinera frihet med möjligheten att göra verklig skillnad.
Ta nästa steg i din säljkarriär och skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Teknik & Installation AB
(org.nr 556713-7202)
212 13 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vikan AB Kontakt
Area Manager
Camilla Arvidsson camilla.arvidsson@barona.se +46735402796 Jobbnummer
10003640