Area Manager till väletablerade varumärken
2026-05-06
Vill du ha en roll där ledarskap, drift, service och utveckling möts varje dag?
Vi söker nu en Area Manager som vill vara med och utveckla våra restaurangkoncept Pitcher's, Ll'amice och Pepa Deli, med fokus på service, bar, drift och starka team.
Det här är en roll för dig som älskar restaurangbranschen, drivs av människor och trivs bäst ute i verksamheten. Du kommer att arbeta nära våra restaurangchefer och team för att säkerställa hög kvalitet, stark kultur och lönsam drift i flera enheter.Publiceringsdatum2026-05-06Om företaget
Vi står bakom flera etablerade och växande restaurangkoncept med olika identiteter men samma ambition, att skapa starka gästupplevelser.
Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla våra verksamheter vidare tillsammans med våra team runt om i landet.
Om rollen
Som Area Manager har du det övergripande ansvaret för driften inom ett antal restaurangenheter. Rollen innebär tätt samarbete med restaurangchefer och personal där ditt fokus är att skapa välfungerande verksamheter med hög servicegrad, starkt ledarskap och god lönsamhet.
Du arbetar operativt nära verksamheten och rollen innebär regelbundna resor och restaurangbesök.
Du kommer bland annat att:
Coacha och utveckla restaurangchefer och team
Säkerställa hög kvalitet inom service, bar och drift
Följa upp försäljning, personalkostnader och nyckeltal
Arbeta med rutiner, struktur och förbättringsarbete
Säkerställa att koncept och gästupplevelse håller hög nivå i alla enheter
Vara delaktig i nyetablering av restauranger
Driva engagemang, kultur och resultat i verksamheterna
Vi söker dig som
Du är en trygg ledare med stark närvaro och förståelse för restaurangdrift. Du gillar högt tempo, motiveras av att utveckla människor och har lätt för att skapa struktur och energi i verksamheten.
Vi tror att du:
Har erfarenhet från ledande roller inom restaurang, service eller bar
Har arbetat som restaurangchef, driftchef, area manager eller liknande
Är van att arbeta mot budget och nyckeltal
Har ett stort intresse för service, gästupplevelse och teamutveckling
Är kommunikativ, lösningsorienterad och tydlig i ditt ledarskap
Trivs med resor och att arbeta nära verksamheten
Har B-körkort
Vi erbjuder
En dynamisk roll i flera starka restaurangkoncept
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheter på riktigt
Ett företag med höga ambitioner och stark framtidstro
Ett engagerat team och en kultur där människor står i centrum
Stora utvecklingsmöjligheter inom koncernen
Konkurrenskraftiga villkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: sebastian@barjacogroup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pitcher's AB
(org.nr 556614-8770)
Västra Torggatan 9 (visa karta
)
652 25 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9895258