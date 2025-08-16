Arbetsterapeut vikariat
2025-08-16
Vill du som arbetsterapeut vara en del av vårt proffsiga rehabteam? Då har du nu möjlighet.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Från oss till dig * Utbildning via vår egen utbildningsorganisation Lära * Förmånsportal med rabatter och erbjudanden * Coachande och stöttande chefer nära dig * Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende * Karriär- och utvecklingsmöjligheter * Friskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläder
Vi har också kollektivavtal, tjänstepension och tillhörande försäkringar.
Om rollen Du arbetar i ett team tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal och er uppgift är att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver.
Tillsammans med vår fysioterapeut bildar ni ett rehabteam med ansvar för Vardagas tre boenden, Villa Soldalen och Villa Hertig Knut i Halmstad samt Villa Havsglimt i Skummeslövsstrand. I rollen som arbetsterapeut, hittar du tillsammans med de boende, de bästa sätten att använda sina egna förmågor i vardagen. Du stöttar och motiverar personerna att själva utveckla och bibehålla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Ofta innebär det att du gör bedömningar och anpassar vardagsmiljön. Du provar också ut och förskriver fysiska och kognitiva hjälpmedel. Du får handleda dina kollegor i rehabiliterande insatser, förhållningssätt, förflyttningsteknik mm. Ofta har du även kontakt med de boendes närstående.
Om Villa Soldalen I september 2023 öppnade Vardaga det nybyggda äldreboendet Villa Soldalen som ligger i Eketånga nära Söndrum i Halmstad. Villa Soldalen erbjuder permanent boende för både omvårdnad och demens. Här finns 6o lägenheter, gemensamma ytor såsom en festsal och en liten takterrass, och en stor trädgård med odlingsmöjligheter och möjlighet till både avkoppling och aktivitet. Vardagas mål är att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för dig som bor hos oss. Genom vårt helhetskoncept för äldreomsorg, Den goda dagen ger vi våra boende en individanpassad omsorg som bygger på omtanke, integritet och valfrihet.
• Demenscertifiering: Vi kommer att bli ett demenscertifierat boende, vilket betyder att alla vi som arbetar här kommer att utbildas i demens och bemötande via Demensakademin. Även du kommer få genomgå denna utbildning.
• Vi tillämpar fasta schema där tjänstgöring för arbetsterapeut är dagtid måndag-fredag.
Din erfarenhet och kunskap Vi tror att du som söker dig till oss:
lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorg.
• tycker mycket om att möta människor i olika situationer.
• är självständig, kan göra egna bedömningar och fatta beslut och vågar tänka själv.
• har ett pedagogiskt förhållningssätt och tycker om att jobba i team samt stötta kollegor
• är villig att arbeta även på andra enheter inom Vardaga.
Du är legitimerad arbetsterapeut och vi ser gärna att du har några års erfarenhet av äldreomsorg. Du har god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav. Körkort erfordras.
Övrigt Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Tjänsten är ett föräldravikariat från och med 2025-09-01 till och med 2025-12-31. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet. Då intresset för dessa tjänster är mycket stort kommer vi återkoppla och kalla till intervjuer via mejl i första hand. Vi tar endast emot ansökningar via annonsen.
Har du frågor? Kontakta gärna: Verksamhetschef Daniel Lindberg 070-606 13 92
Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Facklig kontakt: Akademikerförbunden (företräds av Akademikerförbundet SSR) Tfn: 08-617 44 00.
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105) Arbetsplats
Vardaga Kontakt
Daniel Lindberg daniel.lindberg2@vardaga.se Jobbnummer
9461363