Arbetsterapeut till HC Söderstaden barn
2025-08-27
Arbetsterapeut sökes till Habiliteringscenter Söderstaden barnPubliceringsdatum2025-08-27Om företaget
Habiliteringscenter Söderstaden är en enhet inom Habilitering & Hälsa, en verksamhet inom Region Stockholm med särskild kompetens kring funktionsnedsättningar.
Enheten är specialiserad på intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning samt diagnos inom autismspektrum. Vi skapar förutsättningar för patienten att fungera på bästa sätt i sin vardag.
Vi arbetar i tvärprofessionella team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped, psykolog och specialpedagog. Vi vänder oss till boende i stadsdelarna Farsta, Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och kommunerna Nacka och Värmdö.
På Habiliteringscenter Söderstaden Barn arbetar ca 37 medarbetare och vi sitter i ljusa och luftiga lokaler, nära till tvärbana, bussar och tunnelbana.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter består av att till patienter och närstående, i grupp och individuellt, förmedla kunskap, ge råd och insatser kring anpassningar i vardagsmiljöer, strategier för att hantera förväntningar, stress och krav samt främja delaktighet i skola och fritidsverksamheter.
I arbetet ingår funktionsbedömningar, kartläggningar, upprättande av vårdplaner, förskrivning och uppföljning av hjälpmedel inklusive högteknologiska hjälpmedel inom området kognitivt stöd samt ge råd och stöd om bostadsanpassning. Arbetet sker både individuellt mot patient/nätverk samt i grupp. Arbetsuppgifterna är varierande och ställer krav på flexibilitet då du inte enbart träffar patienter på habiliteringscentret utan även i deras närmiljö.
Arbetet innebär att du kommer att följa patientens utveckling, förebygga och minska problemskapande beteende, stärka självständighet i vardagen samt informera om funktionsnedsättningens påverkan i det dagliga livet.
Alla insatser som ges dokumenteras i vårt journalsystem Take Care. Vi arbetar systematiserat efter en strukturerad vårdprocess och använder habiliteringsprogram som beslutsstöd vid planering av insatser.
Vi söker:
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut som har erfarenhet av barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Det är bra om du också har erfarenhet av att arbeta med samverkan och att leda grupper.
Du är en person som är initiativtagande, utvecklingsintresserad och engageras av att hitta lösningar utifrån patientens fokus. Du gillar att arbeta likväl självständigt som i team och tar eget ansvar för att planera, utveckla och driva patientarbetet framåt på ett strukturerat sätt.
Du har god datorvana och erfarenheter av att arbeta med digitala mötesverktyg då vissa möten sker på distans. Hos oss behöver du ha förmågan att kunna samarbeta och drivas av ett kollegialt lärande då du arbetar i nära samarbete med andra yrkeskategorier på din enhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Hos oss får du:
Kompetenta, erfarna och trevliga kollegor i såväl den egna som andra professioner. Stöd och utbyte genom arbete i tvärprofessionella team. Yrkesmässig utveckling genom arbete i specialiserade team. God kompetensutveckling genom vår interna personalutbildning samt handledning. Flexibel arbetstid. Fri hälso- och sjukvård. Ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid
Anställningsform:
Tillsvidare, heltid 100%
Tillträde snarast möjligt
Vill du veta mer?
Vänligen kontakta
Enhetschef Heidi Pitkäjärvi
Telefon: 08-123 352 62
Facklig kontakt:
Martin Johansson, Arbetsterapeuterna 08-12335646
Om verksamheten: Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling och driver flertalet specialiserade enheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
