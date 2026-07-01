Arbetsterapeut till arbetsmarknadsmarknad
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen / Sjukgymnastjobb / Simrishamn Visa alla sjukgymnastjobb i Simrishamn
2026-07-01
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Vill du använda din kompetens som arbetsterapeut för att bidra till människors väg till egenförsörjning, delaktighet och självständighet?
I Simrishamns kommun bygger vi framtidens arbetsmarknadsverksamhet där aktivitetskravet utgör en del - och du har chansen att vara en del i detta bygge.
Tillsammans bygger vi upp en arbetsmarknadsverksamhet som gör verklig skillnad och skapar mervärde för våra medborgare.
Nu söker vi dig som vill bli en viktig del av vårt arbete – med människan i fokus. Hos oss blir du en del av ett engagerat gäng med stark framtidstro, lokal kännedom och stor erfarenhet av att arbeta nära människor. I vår verksamhet möter du t.e.x. socialsekreterare, arbetsmarknadskonsulenter och arbetshandledare. Vi arbetar lösningsfokuserat, krokar arm och tar oss an det okända med energi och nyfikenhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut är du en viktig del av vårt team. Du bidrar med din kompetens genom att:
• Genomföra aktivitetsbaserade bedömningar samt kartlägga fysiska, psykiska och kognitiva förutsättningar utifrån individens hela situation med fokus mot arbete.
• Dokumentera och sammanställa bedömningar enligt ovan.
• Identifiera möjligheter och hinder i relation till arbetslivets krav samt planera och genomföra relevanta insatser
• Arbeta i gruppverksamhet och bidra till utveckling av våra insatser.
• Samverka med handledare och arbetsgivare för att skapa hållbara lösningar för den enskilde
• Samverka internt inom egna kommunen samt externt med andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vården.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
• Legitimerad arbetsterapeut.
• Förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Körkort B
Meriterande:
• Kunskap och erfarenhet av att genomföra aktivitet- och arbetsförmågebedömningar enligt AWP.
• Erfarenhet av att arbeta med personer som står längre från arbetsmarknaden.
• God kännedom om berörda myndigheters uppdrag och regelverk.
I denna tjänst är följande färdigheter aktuella för att lyckas med uppdraget:
Du har ett coachande och motiverande förhållningssätt och tror på varje människas förmåga att utvecklas. Du har erfarenhet av att arbeta nära människor och har god förståelse för de utmaningar som kan finnas för den som står utanför arbetsmarknaden.
Du är självgående och trygg i att fatta egna beslut och en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du kommunicerar tydligt, är professionell i ditt bemötande och har ett målinriktat arbetssätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då hoppas vi att du vill bli en del av vårt team och välkomnar din ansökan!
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332645 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns Kommun
(org.nr 212000-0969)
Stortorget 6 (visa karta
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272 80 SIMRISHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Facklig företrädare nås via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00 Jobbnummer
9986281