Arbetsterapeut, Kombitjänst
2025-11-12
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-11-12Om företaget
Välkommen till Närhälsan Töreboda och Gullspång rehabmottagning.
Vi söker en arbetsterapeut för en delad tjänst mellan våra rehabmottagningar i Töreboda och Gullspång.
På Närhälsan Töreboda och Gullspång rehabmottagningar är vi arbetsgrupper bestående av fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kanslist. Med engagemang och bred kompetens tar vi hand om våra patienter och kunder. Vi behöver nu förstärka vår arbetsgrupp med en legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.
Töreboda är vackert beläget vid Göta kanal - mellan Vänern och Vättern. Det finns ett rikt föreningsliv med verksamhet inom idrott, kultur och fritid. Närmsta större städer är Skövde och Mariestad med ca 15 minuters restid och det finns väl utbyggd tåg- och bussförbindelse mellan orterna. Gullspång rehabmottagning ligger norr om Töreboda, intill vänern.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med att förbättra våra arbetssätt för att kunna möta både medarbetare och patientens behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Följ oss på Instagram: Länk till Instagram
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter är att bedöma och behandla patienter i alla åldrar. Vanliga tillstånd hos patienter du som arbetsterapeut möter är: nedsatt handfunktion, smärta, neurologi, kognitiv påverkan samt psykisk ohälsa. Arbetet innefattar även förskrivning av hjälpmedel och intyg för bostadsanpassning. Tillsammans med patient läggs en personlig plan för rehabiliteringen.
Arbetet är förlagt på mottagningen, digitalt samt via hembesök. Visst arbete är möjligt att utföra på distans. Behandlingen av patient sker såväl individuellt som i grupp.
Arbetet innefattar ett tätt samarbete med andra professioner, både på den egna mottagningen och med andra samverkansparter. Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för verksamhetens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete.
Om dig
Du är legitimerad arbetsterapeut. Har du tidigare erfarenhet inom yrket och primärvård är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi söker dig som är lyhörd, har en god kommunikationsförmåga och kan identifiera individernas unika behov då du möter många olika människor. Dessutom ser du samarbete med kollegor och andra samarbetspartners som en naturlig och viktig del av arbetet, vilket du utför med engagemang och professionalism. Du kan planera ditt arbete på ett effektivt och organiserat sätt utifrån verksamhetens mål. Då arbetsbelastningen varierar och oförutsedda händelser kan uppstå ser vi att du är flexibel samt självständig.
Du lägger stor vikt vid ett gott bemötande och strävar alltid efter att behandla kunder, patienter och kollegor med respekt och omtanke. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer. B-körkort erfordras.
Intervjuer på mottagning kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
