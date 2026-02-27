Arbetsterapeut Kognition
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, kommunal primärvård samt kommunens måltidsverksamhet.
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett omväxlande, meningsfullt och självständigt arbete där du gör verklig skillnad i människors vardag.
Tjänsten innebär 50 % arbete med områdesansvar med sedvanliga arbetsuppgifter inom kommunal rehabverksamet, samt 50 % arbete i kommunens kognitiva team.
Som områdesansvarig ingår du i vår rehabgrupp bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat ADL- och aktivitetsbedömningar, hjälpmedelsförskrivning, bostadsanpassningsbedömningar samt handledning och utbildning till patienter och personal. Du är delaktig i kvalitets- och utvecklingsarbete och arbetar hälsofrämjande med fokus på tidiga och förebyggande insatser.
Som del i Sjöbo kommuns kognitiva team arbetar du tillsammans Silviasyster och Silviasjuksköterska med stöd, rådgivning och information till personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom och deras anhöriga, samt handledning och utbildning till personal . Samverkan med biståndshandläggare, regionala företrädare samt andra professioner inom kommunen är en naturlig del av uppdraget.
Du får en viktig roll i att skapa trygghet, struktur och livskvalitet för personer med kognitiv svikt och deras närstående utifrån din yrkesprofession.
Hos oss finns goda möjligheter att påverka verksamhetens utveckling.
Vi har även en MAR som stöd i arbetet.
Dokumentation sker i LifeCare.Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut med gedigenerfarenhet av arbete med kognitivt sviktande personer.
Du arbetar självständigt och fattar egna beslut men har en god förmåga att samarbeta och pedagogiskt dela med dig av kunskap och information.
Du är engagerad, lyhörd, kommunikativ och har ett gott bemötande.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt god datavana.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
Vi gör löpande urval.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på.
Krav på utdrag ur belastningsregistret. När du söker jobb hos oss inom vård och omsorgsförvaltningen kommer vi be dig att visa upp belastningsregistret "Kontrollera egna uppgifter". Du begär själv utdraget via polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Ersättning
