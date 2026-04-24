Arbetsterapeut, Hemsjukvården
2026-04-24
Så roligt att du är intresserad av att jobba som arbetsterapeut hos oss inom Hemsjukvården! Hemsjukvården består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor samt undersköterskor. I vårt härliga rehabgäng är vi 21 arbetsterapeuter, 12 fysioterapeuter/sjukgymnaster samt 3 rehabkoordinatorer som arbetar tätt tillsammans. Du blir en del av en arbetsgrupp som har god gemenskap och arbetsglädje. Vi är bra på att peppa och stötta varandra.
Vår målgrupp är patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård i ordinärt boende i Umeå kommun.
Vi kommer under hösten 2026 att stärka upp hemsjukvården med en arbetsterapeut och en fysioterapeut. Detta för att stärka teamarbetet inom hemsjukvården och kunna arbeta med mer förebyggande insatser genom ett rehabiliterande och personcentrerat arbetssätt. De nya medarbetarna kommer att ingå i den ordinarie verksamheten och kommer att vara delaktig i att utveckla vårt nuvarande arbetssätt.Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att kunna bo kvar i sitt hem och leva ett så självständigt liv som möjligt. I arbetet ingår bland annat att göra bedömningar av patienters aktivitetsförmåga och boendemiljö. Intygsskrivning, förskrivning av hjälpmedel och handledning av hemtjänstpersonal är vanligt förekommande arbetsuppgifter.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Har du tidigare erfarenhet av hemsjukvård, teamarbete eller geriatrisk rehabilitering är det meriterande, men vi välkomnar även dig som har andra arbetslivserfarenheter. Arbetet kräver att du har B-körkort samt goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Du är en positiv och engagerad kollega som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Som person har du god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team samtidigt som du känner ansvar för din egen insats. Du tycker att professionellt och trevligt bemötande, kanske med en nypa humor, är ett värdefullt verktyg för att skapa goda relationer till patienter och kollegor. I vår rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel ska användas. Då rökning och djur kan förekomma på arbetsplatsen bör du inte vara allergisk.
Vill du vara med och arbeta för framtidens hemsjukvård? Vill du ha ett jobb där din insats är betydelsefull för andra människor? Då passar du hos oss!
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan, varmt välkommen!
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Umeå kommun, Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård
Jill Holm Nilsson, SACO jill.holm.nilsson@umea.se 090-166501
