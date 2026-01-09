Arbetsterapeut
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 300 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
På rehabenheten i hälso- och sjukvården i Lessebo kommun har vi god gemenskap och arbetsglädje. Vi utgår ifrån Lessebo och där finns också vårt hjälpmedelsförråd. Lessebo är en mindre kommun geografiskt vilket gör att vi inte behöver lägga mycket tid på bilresor. Som Arbetsterapeut har du ett praktiskt arbete, varierande uppgifter och med små medel underlättar vi vardagen. Du jobbar i nära samarbete med sjukgymnast/fysioterapeut, rehabassistent, hjälpmedelstekniker, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, myndighetshandläggare och enhetschef. Vi arbetar med stöd till aktivitet och träning i hemmiljö utifrån den enskildes förutsättningar och behov. Vårt förhållningssätt bygger på ett rehabiliterande synsätt. I arbetet ingår träning, bedömningar, hjälpmedelsutprovning, handledning samt teamsamverkan. Vi arbetar främst i ordinärt- och särskilt boende. Vi dokumenterar i Cambio Cosmic, Cambio Viva och använder oss av det digitala signeringsverktyget Appva.Kvalifikationer
Vi söker dig som är Arbetsterapeut gärna med erfarenhet av yrket eller nyutexaminerad. Är du nyexaminerad har vi erfarna kollegor som ger stöd. Vi ser att du är flexibel, positiv och självständig, har god samarbetsförmåga och framåtanda. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Låter detta spännande och som något för dig- vänta inte med din ansökan, vi rekryterar fortlöpande.
B körkort krävs.
