Arbetsstödjare sökes till arbetslivsförberedande verksamhet;
Conexi AB; Örebro
Brinner du för att få andra att växa och utvecklas? I så fall kan du vara den vi söker till vår verksamhet i Örebro.
Conexi bedriver arbetslivsförberedande verksamhet för vuxna personer inom autismspektrat, bl. a i samarbete med IKEA. Fokus ligger på individens utveckling och möjlighet till självständighet. Vår utgångspunkt är ett autismperspektiv där vi arbetar tillsammans och möter den enskilde med tid, kompetens och rättvisa. Verksamheten är värdegrundbaserad och präglas av en anda av samarbete och samverkan där vi fungerar som ett team där alla bidrar till utveckling. Mer information om hur vi arbetar finns på vår hemsida: www.conexi.se.
Verksamheten i Örebro startades i mars 2025. Vi behöver nu utöka vårt team och söker en arbetsstödjare till vår verksamhet i Örebro.
Dina arbetsuppgifter blir bl. a. kartläggning av arbetstagarnas resurser och behov i syfte att hitta lämpliga arbetsuppgifter. Tjänsten innefattar likaså att kartlägga arbetsuppgifter för arbetstagarna på IKEA. Syftet är att skapa strategier och verktyg i arbete för ett utvecklande och självständigt arbetsliv. Du kommer även att söka nya företagsplatser ute i näringslivet samt kartlägga även där. Arbetet verkställs med utgångspunkt från individens önskemål och behov, vilket kräver en förmåga till ständig förändring och anpassning.
Verksamheten genomförs på IKEA Örebro samt på sikt på andra företagsplatser i näringslivet. Du som arbetsstödjare kommer att arbeta tillsammans med arbetstagarna och IKEA:s personal. Stort fokus ligger på individens utveckling och möjlighet till självständighet. Allt arbete är individuellt upplagt. Vi arbetar aktivt tillsammans med utvärdering, måluppföljning och en tydlig målbild framåt.
Kvalifikationer för tjänsten:
Teckenspråk
Erfarenhet kring autismspektrumtillstånd.
Utbildning som arbetsterapeut, socionom, pedagog eller annan likvärdig högskoleutbildning.
Det är meriterade om du har erfarenhet av att verkställa insatser med målgruppen inom neuropsykiatriska diagnoser.
Du behöver ha god vana av dokumentation i digitala system samt att arbeta i Officepaketet.
B-körkort
Du har förmåga att planera och genomföra ditt arbete självständigt men i samverkan med arbetstagare, IKEA, näringsliv och myndigheter. Du stimuleras av att verka i processer, arbeta mot uppsatta mål och bidra till människors utveckling. Som person är du initiativtagande, självständig, lösningsfokuserad och ansvarsfull.Publiceringsdatum2025-09-15Anställningstyp/arbetstider
Tillsvidare med tillträde snarast.
Tjänstgöringsgrad 80 % dagtid - måndag till fredag.
Lön
Enligt överenskommelse
Kontaktpersoner
Anna Karlmar, VerksamhetschefAnna.karlmar@conexi.se
Ansökan
Vi ser fram emot att få din ansökan via e-post till anna.karlmar@conexi.se
så snart som möjligt då urval sker löpande, dock senast 25-09-29.
Genom att du mailar en ansökan till Conexi samtycker du till att Conexi får samla in, använda och inom Conexi överföra dina personuppgifter i syfte att behandla din ansökan. Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till obehöriga parter och raderas när rekryteringsprocessen är klar.
Vi hantera alla rekryteringar internt och undanber oss därför annonserings- och rekryteringshjälp.
